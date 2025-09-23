Jeans con cintura cruzada: Nicole Neumann y Caro Calvagni apuestan a la tendencia del momento

Nicole Neumann y Caro Calvagni siempre van detrás de las tendencias. Esta vez, las modelos escogieron la misma prenda fashionista que se volvió la protagonista de este 2025. Se trata de los jeans con cintura cruzada, una apuesta que rompe con el clásico cierre recto y propone un frente asimétrico.

Nicole Neumann demostró que sus atuendos se caracterizan por mezclar estilos y llevar lo que está en tendencia. Caro Calvagni, por su parte, también apuesta a lo que está de moda aunque suele complementarlo con prendas básicas y monocromáticas. En los últimos días, la conductora y la esposa del jugador Nicolás Tagliafico apostaron por el mismo ítem que causa furor este 2025: jeans con cintura cruzada.

Este diseño se volvió una de las tendencias denim más elegidas debido al cierre asimétrico que lleva en el frente. Este innovador detalle lo volvió ideal para aquellas personas que buscan algo más audaz y moderno. En el caso de Nicole Neumann, la modelo lo llevó con una propuesta canchera y casual.

En el video que compartió en sus historias de Instagram se la ve luciendo esta prenda súper trendy de tiro medio y corte recto en tonalidad azul con efecto degastado. Para combinarlo, escogió una camisa celeste con rayas finas que se ata para mostrar su abdomen. Como accesorio, Nikita sumó unas gafas de sol en tonalidad oscura. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su pantalón de cintura cruzada. Una prenda nueva en su armario que no dudó en conseguir al ver que es la tendencia que pisa fuerte en las calles de todo el mundo.

En cambio, Caro Calvagni viene hace tiempo llevando este denim tal como muestra en los posteos de su cuenta de Instagram. Dejando atrás los pantalones wide leg con cierre clásico, la empresaria se volvió una apasionada de llevar denim con cintura cruzada y demostró su versatilidad luciéndolo en diferentes ocasiones. Ya sea para el día de su cumpleaños, un paseo por Europa o una reunión de trabajo, la modelo dejó en claro que se adapta a diversas situaciones y que va perfecto con prendas básicas.

En la primera imagen, Caro Calvagni se muestra con este jean en tonalidad oscura y en su versión mom fit caminando por las calles de París. Para completar su estilismo urbano, sumó una musculosa gris de cuello redondo, unos anteojos y un tote bag negro.

En la segunda postal, Caro Calvagni lució este pantalón de cintura cruzada en color celeste claro y lo combinó con un top blanco de su firma deportiva y con escote en V. En plena sesión de fotos y supervisando que la nueva colección de su marca marche bien, la joven demostró que esta tendencia es súper cómoda y una forma fresca de reinventar el jean de siempre.

La cintura cruzada en el denim es, sin dudas, un guiño al revival Y2K y llegó para quedarse. Ambas influencers demostraron que ya son fanáticas de esta opción que busca sumar un toque de originalidad sin dejar de lado la comodidad. En resumen, Nicole Neumann y Caro Calvagni apuestan a la tendencia del momento, y conquistan las redes sociales.