Pampita es protagonista de los títulos de las noticias policiales, debido a un duro momento que vivió en los últimos días. El viernes por la noche, entraron a robar a su casa en Barrio Parque, y se llevaron objetos de valor. Ella se encontraba de viaje de trabajo, y se enteró al momento de regresar en las primeras horas de lunes 22 de septiembre. La policía comenzó con la investigación, y siguen un dato clave que podría ayudar en la detención de los ladrones.

Pampita

El dato clave que podría facilitar la detención de los ladrones que le robaron a Pampita

El viernes por la noche, siete integrantes de un grupo delictivo entraron por la parte trasera de la casa de Pampita y permanecieron en el hogar durante seis horas. En ese tiempo, robaron carteras de lujo, joyas y una caja fuerte que contenía celulares con fotos familiares, entre ellas con Blanca, la hija de la modelo. Finalmente, se separaron y salieron en tres autos distintos, dejando algunos rastros de sus identidades en cámaras de seguridad. El lunes por la mañana, Carolina Ardohaín llegó a la Argentina, tras un viaje de trabajo, y se enteró de lo ocurrido.

Pampita y Blanca

Lo primero que lograron recuperar fue la caja fuerte, con uno de los objetos de mayor valor sentimental para la modelo. La investigación sigue su curso, para poder identificar y arrestar a los responsables. Según dieron a conocer diversos medios de comunicación, habría un cómplice del circulo cercano a Pampita, y que habría ayudado a los ladrones con qué objetos tomar. Sin embargo, se dio a conocer un dato clave que podría facilitar la detención.

Infobae reveló que uno de los autos en los que se escaparon aún mantiene su patente original, lo que serviría para identificar a los ladrones. Los vehículos utilizados fueron una Volkswagen Suran, con la patente adulterada, y otros dos autos de apoyo, entre los que uno tenía el dominio original. Este dato y el rostro de algunos de los delincuentes podría ser de utilidad para reconstruir los pasos posteriores al robo, y encontrarlos.

Pampita y sus hijos

Pampita es protagonista de un hecho policial, que complicó su regreso a la Argentina, tras un viaje de trabajo. Sus hijos no se encontraban en el domicilio, y lo que generó tranquilidad en ella y sus seguidores, quienes no dudan en dejar sus mensajes y opiniones en las redes sociales. La modelo no dudó en hablar con los medios de comunicación, mientras mantiene el silencio en su cuenta de Instagram y se enfoca en seguir la investigación de cerca.

A.E