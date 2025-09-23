Revelaron la verdad de cómo Pampita recuperó los celulares con las fotos de su hija Blanca

La semana comenzó con la noticia del robo que sufrió Pampita en su propiedad de Barrio Parque al momento que se encontraba de viaje en Europa. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y una vez trascendida la información, la modelo habló ante la prensa con un solo pedido: recuperar los celulares que guardaba en la caja fuerte.

Tal como lo explicó Pampita, esos dispositivos son los únicos soportes donde están los recuerdos fotográficos y fílmicos de Blanca, su hija fallecida en 2012. Trascendieron pocas horas desde el desesperante pedido hasta que esos celulares volvieron a manos de su dueña y esta recuperación fue gracias al gesto de un hombre quien los halló y decidió ocuparse para que la modelo tenga en su poder sus bienes tan preciados. Fue el streaming La tía Sebi quien cumplió un rol clave y decidió contar en detalle cómo sucedió todo.

Cómo Pampita recuperó sus celulares

Durante la madrugada del sábado pasado un grupo de delincuentes ingresaron a la casa de Pampita y durante seis horas permanecieron en la propiedad seleccionando el motín que se llevarían. Si bien hasta el momento no se conoce en detalle del total de lo sustraído, la modelo confirmó el robo de una caja fuerte donde entre otras pertenencias había dos celulares por los que rogó que vuelvan a sus manos.

En aquellos dispositivos guardo los recuerdos de su hija fallecida y, como explicó posteriormente, esos archivos solo se encuentran alojados en esos dispositivos y de allí cobra gran valor los celulares, motivo por el cual estaban guardados en la caja fuerte. Lo cierto es que el pedido de la reconocida figura fue escuchado y horas más tarde pudo recuperarlos.

En diálogo con el programa de streaming Rommies , Pampita confirmó esta información y en medio de un aliviador llanto expresó que el valor de esos celulares no es económico sino sentimental. “Esas fotos y videos son lo único que me queda de mi hija. Solo los que hemos perdido familiares sabemos lo que es. Y bueno, confié y le pedí a Dios y dije, alguien bueno tiene que haber que sepa dónde está esto. Y mirá, fue muy rápido, fue cuestión de horas para que aparezca”, expresó.

Tras la palabra de la protagonista, fue el panelista de Rommies, La tía Sebi quien reveló el detrás de este episodio. Es que el joven cumplió un rol fundamental para que la modelo tenga nuevamente en sus manos esos celulares. En su relato, indicó que al momento en el que se trasladaba hacia su trabajo y recibe un llamado de su novio en el que le contó que había una persona que se quería comunicar con él ya que podría tener los dispositivos de la modelo.

Tal como explicó Sebi, este hombre pensó en que escribirle a Pampita en redes sociales iba a ser en vano debido al gran volumen de mensajes que recibe, entonces buscó una conexión en alguien que podría tener llegada a ella. "Me contacto con esta persona y lo que me dice que cuando él estaba trabajando de chofer pasaba por una zona de Lanús, él me describió como una zona medio de villas y se encontró con una caja en la calle", contó.

Y siguió: "Frenó porque le generó curiosidad, se bajó del auto. Él pensó que era un tablero y cuando se fija lo que hay encuentra unos documentos y unos celulares. Y dijo:"Bueno, o sea, me los llevo y veo de quiénes son." Claro, cuando ve de quiénes son se queda perplejo. Mudo, o sea, imagínate tú. Te encontrás con documentación y cosas de Pampita en la calle". Ante este relato, Sebi se comunicó con Lizardo Ponce y fue el quién, aún sorprendido, se comunicó con la modelo.

"Pampita primero no le dio bola por una cuestión de que, obviamente, habrá pensado 'este pesado me va a venir a preguntar cómo me están preguntando miles de periodistas, qué pasó, cómo te robaron, cómo fue el robo'. Entonces Lizardo le pone: "Creo que encontramos tu celular". Y ahí Pampita lo llama al instante. Superemocionada diciéndole que esos celulares son muy importantes porque tienen fotos y videos de su hija que ya no está entre nosotros, entonces tienen un valor incalculable y un valor que ni siquiera se le puede poner precio", contó el joven.

En ese momento, Sebi pensó en la posibilidad que aquellos celulares encontrados no sean los de la modelo y se lamentó si así sería debido a la emoción que mostró ella. Sin embargo, lograron que Pampita se comunique con el hombre y efectivamente confirmó que los celulares hallados eran los de ella. "Pampita se encontró con esta persona y eran sus celulares. Ella salió en vivo a nuestro programa para agradeceros superemocionada, fue un momento superemocionante", cerró el joven.

Si bien este es el final que Pampita quería, al recuperar su bien más preciado, ahora resta que continúe la investigación sobre el robo ocurrido en su hogar. Por su parte, la modelo agradeció que el hecho ocurrió al momento que no había personas en la propiedad.