Con la reciente celebración de Año Nuevo muchos rituales y tradiciones para atraer buena fortuna y lograr cumplir deseos, volvieron a ser tendencia en redes. Sabrina Rojas y Viviana Saccone fueron dos de las artistas que sorprendieron por su peculiar acción, ambas se metieron debajo de la mesa en el momento del brindis con el objetivo de atraer el amor para este 2025.

Sabrina Rojas y Viviana Saccone se sumaron a uno de los rituales de Año Nuevo que desde hace varios años son tendencia para atraer el amor y la fortuna. El divertido momento se vivió a la hora del brindis, ambas se colocaron debajo de la mesa con sus copas, esta es una reconocida tradición que tiene como objetivo principal conseguir pareja para el siguiente año.

“Recibimos el 2025 debajo de la mesa con Viviana Saccone. No estamos muy seguras de querer un amor, pero decidimos seguir con esta tradición. En unos meses les contamos”, expresó la modelo en sus redes sociales donde publicó el divertido video que ambas se tomaron al realizar este ritual.

La actriz Saccone no se quedó atrás y ella misma también lo compartió con un particular mensaje: “Soltamos todo lo que ya no nos sirve”. Además se escucha a Sabrina agregar con humor: “Si viene alguien que sume, si no que pase de largo”. Ambas se encuentran solteras hace algún tiempo y si bien no está en sus planes ya encontrar una pareja, si realizaron con risas esta tradición para atraer una buena fortuna.

Durante las últimas semanas del 2024, se relacionó a la modelo con varias personas, con el futbolista Darío “Pipa” Benedetto, con su expareja Juan Pablo Inigizian y hasta con Luciano Casto, padre de sus hijos. A pesar de esto, la modelo dejó en claro en sus redes sociales que su año cerró con una completa soltería. “Agárrate 2025, voy re soltera, sin chongos, sin casi algo, sin nada. Voy solita, libre, re diosa y feliz”, se podía leer en sus historias de Instagram.

En este sentido, Viviana Saccone también compartió el ritual en sus redes, donde destacó la importancia de soltar lo negativo que tuvo el pasado para poder abrirse a nuevas posibilidades en el futuro. Por lo que con esto también buscó divertirse junto a su amiga, Sabrina Rojas, retratando esta tradición de Año Nuevo ante sus seguidores.

