Paula Chaves rompió el silencio y reveló si conducirá MasterChef

Sin duda alguna, Telefé es el canal más exitoso del momento, y sus ratings lo demuestran. El reality Gran Hermano es la estrella del canal y con la finalización del mismo en marzo, los ejecutivos ya están detrás del próximo fenómeno.

Es por eso que el canal volverá a traer una nueva edición del reality MasterChef, que ya había sido emitido en otras ocasiones y fue muy bien recibido por el público. Esta vez se tratará de participantes regulares y no serán celebridades las que participen.

En ediciones anteriores, Santiago Del Moro fue el encargado de conducirlo, junto a los jurados Germán Maritegui, Damián Betular y Donato De Santis. Sin embargo, pese a que está a cargo de Gran Hermano, Del Moro confirmó que no podrá conducir MasterChef este año, pero adelantó que seguramente Paula Chaves será quien tendrá esa tarea.

Santiago Del Moro tuvo la misión de conducir el programa en ediciones anteriores.

Frente a tantos rumores y especulaciones, Paula finalmente rompió el silencio y hablo sobre su futuro en el canal y el futuro proyecto.

Durante un móvil con LAM, Paula fue consultada sobre esto y, aunque se mostró un poco perdida, tampoco lo negó. “La verdad es que todavía no recibí la propuesta formal. Sí había un proyecto en el canal dando vueltas y mi manager tuvo una reunión en diciembre. Pero no tengo el nombre del proyecto. Todavía no me convocaron, pero ojalá, me encantaría poder hacerlo y me siento súper cómoda en el canal”.

Luego, continuó hablando sobre la buena experiencia que tiene trabajando para el canal de las tres pelotas. “Me encanta trabajar en Telefé, estoy desde hace cinco años y me siento súper cómoda, así que un proyecto de MasterChef estaría buenísimo”, confesó. “Me encanta, aparte este es de amateurs, no con famosos, así que me gusta más todavía”, explicó sobre la nueva edición del reality, sin ocultar sus deseos de poder ser parte del mismo.

Paula Chaves ya condujo Bake Off en Telefé en el pasado.

El éxito de Telefé y el peor momento de El Trece

Los altos ratings que está registrando el canal en el prime time con Gran Hermano están afectando duramente los números de su competidor, El Trece. Es por eso que el canal tuvo que hacerle frente y decidió competir con Gran Hermano con una nueva temporada de El Hotel De Los Famosos, con Pampita Ardohain y el Chino Leunis como conductores.

Sin embargo, el estreno y la primera semana del reality fue humillante ya que, mientras Gran Hermano promediaba 20 puntos de rating, El Hotel De Los Famosos oscilaba entre los 4 y 6 puntos.

Frente a esta situación, El Trece decidió mover el programa de Pampita y el Chino Leunis a la tarde, en una franja horaria cuando las audiencias son menores. De esta manera, la novela Amor De Madre sería la encargada de competir con Gran Hermano. Un golpe duro para El Trece que deberá acomodarse al líder de la televisión actual.

HO