De Paula y Delfina Chaves a Evitta Luna y Carolina Kopelioff, los looks con impronta propia del estreno de Máxima

Paula y Delfina Chaves, Evitta Luna y Carolina Kopelioff cautivaron con los looks que eligieron para presenciar la premiere de la segunda entrega de Máxima, que se estrena este jueves 19 de marzo en Max. Las actrices y conductoras se mantuvieron fieles a sus propios estilos y combinaron prendas cómodas y en tendencia.

Los llamativos looks de Paula y Delfina Chaves, Evitta Luna y Carolina Kopelioff

El estreno de la segunda temporada de Máxima se convirtió en una verdadera vidriera de tendencias, donde varias figuras apostaron por estilos bien definidos y con fuerte impronta personal. La ficción basada en hechos reales reunió a Paula y Delfina Chaves, Evitta Luna y Carolina Kopelioff, quienes deslumbraron con sus elecciones fashionistas.

Las hermanas Chaves eligieron estilismos que dialogaron entre sí, pero con identidades propias. Por un lado, Delfina optó por un conjunto de estética sastrera con blazer negro de corte recto y botones dorados, combinado con camisa blanca de cuello halter y botas altas. El look, con guiños andróginos, refleja el auge de la sastrería relajada y versátil. Por supuesto que al ser protagonista de la biopic de Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda, todas las miradas se posaron en ella.

Delfina y Paula Chaves (Crédito: HBO Max)

Paula Chaves, en cambio, llevó un vestido lencero en negro con detalles de encaje, de caída fluida y silueta al cuerpo, que combinó con un pantalón blanco y sandalias negras minimalistas. La elección de la modelo reafirma la vigencia del estilo slip dress, una pieza clave que fusiona sensualidad y sofisticación.

Evitta Luna (Crédito: HBO Max)

Por otro lado, Evitta Luna sorprendió con un look relajado con aires boho chic. La influencer llevó una camisa en tono lavanda con bordados florales, que aportaron un detalle artesanal y femenino a la prenda, combinada con pantalón amplio en marrón chocolate. Las siluetas oversizes, cómodas y los tonos suaves remite a una tendencia en crecimiento: ítems versátiles con identidad propia, donde el foco está en los detalles y diseños.

Carolina Kopelioff (Crédito: HBO Max)

Por último, Carolina Kopelioff apostó por un vestido en tono off white que combinó romanticismo con un giro contemporáneo. El atuendo, de mangas largas abullonadas al estilo princesa y escote profundo, se destacó por su silueta estructurada en la parte superior y su falda con drapeados. Su outfit se completó con botas altas en colores blanco y celeste, generando un contraste original que elevó su propuesta. Además, su calzado aporta un guiño muy especial al país ya que tanto ella como Delfina Chaves son las únicas argentinas del elenco de Máxima, una producción holandesa que tiene alcance mundial.

Las tendencias que reflejaron los looks de Paula y Delfina Chaves, Evitta Luna y Carolina Kopelioff

Los looks de Paula y Delfina Chaves, Evitta Luna y Carolina Kopelioff reflejaron algunas de las claves de la temporada: el regreso de la sastrería relajada, los vestidos lenceros, los volúmenes estratégicos y las siluetas amplias. Cada una de ellas interpretó estas tendencias desde su propia impronta, apostando por outfits con identidad, donde conviven piezas modernas con básicos atemporales.

Además, las celebrities lograron estilismos equilibrados y con fuerte personalidad que no pasaron desapercibido por en la alfombra dorada que formó parte del estreno de la serie de la monarca de Países Bajos. De esta manera, tanto Paula y Delfina Chaves como Evitta Luna y Carolina Kopelioff se lucieron al posar para los fotógrafos con looks que llevaban su impronta propia y marcaron tendencia en la premiere de Máxima.

Delfina Chaves como Máxima.

Qué se sabe sobre la segunda temporada de Máxima

La segunda temporada de Máxima, la serie que narra la vida de Máxima Zorreguieta, se estrena este jueves 19 de marzo por HBO Max. Esta nueva entrega contará con seis episodios, y abarcará los inicios de su relación, la boda, la presión política por el pasado de su padre y su adaptación a la monarquía. Delfina Chaves seguirá poniéndose en la piel de la Reina, después del excelente trabajo que realizó en la primera parte y tantas buenas críticas cosechó.

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