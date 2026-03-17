Cande Molfese es una de las actrices que mantienen su presente como influencer en redes sociales, y no dudan en mostrar su estilo de vida relajado pero lleno de trabajo. Desde su rol en la radio hasta su cafetería, la artista encontró su comodidad al mostrarse al natural y realizando diferentes actividades en ámbitos diversos. Sin embargo, muchos usuarios y haters no tardan en aparecer a dar sus comentarios negativos, sobre todo sobre su físico. Cansada de recibirlos, Molfese hizo un duro descargo, donde apuntó contra los estándares de belleza.

Cande Molfese

El duro descargo de Cande Molfese tras las críticas al mostrarse al natural: "Me pone mal, no lo puedo creer"

Las celebridades se encuentran en constante observación de los usuarios de las redes sociales, y, por consecuencia, son blanco de críticas relacionadas a la belleza o al estilo de vida que manejan. Cande Molfese fue una de ellas, que se cansó de que apuntaran contra mostrarse natural. En sus vacaciones en Punta Cana, la actriz decidió hacer un video descargo en TikTok, donde habló y mostró los comentarios negativos que recibe por cómo luce a sus 35 años. “No puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo de mi apariencia. Es una agresión que me deprime muchísimo”, comenzó diciendo.

De esta manera, apuntó contra la fama y las consecuencias de ser público: “El ‘estás expuesta, tenés que recibir estas cosas’ no es así. Me duele, me genera inseguridad, no lo puedo creer. Trato de mostrarme lo más natural posible. Tengo 35 años, me conocen desde los 19. Nunca me hice nada en la cara porque me da pánico. Pero si tengo que leer todo lo que dicen ustedes…”. Finalmente, llevó a todos a reflexionar sobre su accionar, admitiendo la angustia que le generaba leer los comentarios. “A vos que estás del otro lado, escribiendo todo eso, ¿te pensás que a mi no me va a afectar, tengo que recibirlo porque soy una persona pública?”, lanzó. Por último, sentenció su video: “El tiempo pasa, la vida pasa”.

Las vacaciones de Cande Molfese en Punta Cana

A pesar de las críticas y comentarios por mostrarse al natural, Cande Molfese pudo disfrutar de unos días de relajación, lejos de sus responsabilidades. Para darle un cierre a la temporada de verano, decidió viajar con su pareja a Punta Cana, donde se reunió con sus amigos en un hotel de lujo. El lugar contaba con enormes piletas privadas y una playa, perfecta para encontrar un buen bronceado. Entre sus publicaciones y sus historias de Instagram, ella no dudó en mostrar su rutina de tragos y desayunos naturales, al igual que sus intensas jornadas bajo el sol.

Sin embargo, también hubo diversión nocturna. Lejos de los clásico restaurantes, la actriz y sus amigos salieron a bailar e hicieron reuniones divertidas, donde las risas fueron el centro de conversación. Allí, volvió a demostrar su feliz presente, junto a su pareja, y logró tomarse unos días antes de volver a sus trabajos en la radio.

Las vacaciones de Cande Molfese

A pesar de la felicidad, las críticas negativas y los haters aparecieron en sus videos y posteos, apuntando contra su belleza y físico. Cande Molfese no duda en seguir mostrándose al natural, desde sus rutinas mañaneras hasta su preparación para irse a dormir. Pero llegó un punto donde se cansó de recibir comentarios al respecto, y lanzó un duro descargo a través de TikTok, invitando a todos a reflexionar sobre las inseguridades que pueden provocarle a una persona, a pesar de estar acostumbrada a la exposición.

A.E