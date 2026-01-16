En el Barro 2 llega a Netflix con la China Suárez, Julieta Ortega e Inés Estévez: primeras imágenes y fecha confirmada

Netflix terminó con la espera y confirmó cuándo regresa En el Barro con su segunda temporada. La exitosa ficción producida por Underground y Netflix expandió el universo narrativo de El Marginal al llevar la acción al penal femenino de La Quebrada. En esta continuación, el eje central seguirá siendo el personaje de Gladys Borges y se sumarán nuevos personajes que enriquecerán la historia.

Netflix reveló cuándo se estrena En el Barro con la China Suárez, Julieta Ortega e Inés Estévez

En el Barro logró atrapar a los suscriptores de Netflix y se posicionó durante varias semanal en el Top 10 a nivel mundial. Su estreno en agosto de 2025 cumplió las expectativas y se convirtió en la ficción nacional más elegida de la plataforma. Este año, regresa con artistas consagradas y una trama con giros interesantes que promete seguir llamando la atención de la audiencia.

Ana Garibaldi como Gladys Borges (Crédito: Netflix)

Para bajar la ansiedad y adelantar lo que se viene, Netflix compartió en Instagram el primer tráiler de la nueva entrega. "Gladys volvió a La Quebrada. Acá dejo un poquito de lo que se viene en la segunda temporada de En el barro", expresa el mensaje que acompaña el video que muestra algunas escenas.

Las actrices que se suman a la segunda temporada de En el Barro

Tal como se puede ver Ana Garibaldi vuelve a la cárcel con su personaje de Gladys Borges y estará acompañada de sus amigas, interpretadas por Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra y Camila Peralta. Además, en esta segunda temporada se unen nuevos personajes como Inés Estévez, quien hará de la nueva directora del penal y es quien hace su aparición en el adelanto.

Inés Estévez forma parte de la segunda temporada de En el Barro. / NETFLIX

Por otro lado, se suman la China Suárez, quien se pondrá en la piel de Nicole, una prostituta vip que termina presa, y Julieta Ortega, de quien aún no se conocen detalles sobre su papel en la serie. Además, el elenco contará con las actuaciones de Verónica Llinás y Carolina Kopelioff. Entre los artistas invitados para realizar participaciones especiales se encuentran: Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez y L-Gante.

Camila Peralta y la China Suárez en la segunda temporada de En el Barro. / NETFLIX

Según trascendió y también se puede observar en el tráiler, Gladys, "La Borges", (Ana Garibaldi) vuelve a establecimiento penitenciario pero La Quebrada ya no es la misma: nuevas bandas se imponen mediante la violencia, y hay nuevas formas de delincuencia organizada. Asimismo, la protagonista deberá confrontar con la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo y es ahora quien lidera el lugar.

Julieta Ortega se suma a la segunda temporada de En el Barro. / NETFLIX

Las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie, creada por Sebastián Ortega con cortina musical a cargo de María Becerra, llegaron con la confirmación de su fecha de estreno: será en febrero de este año, aunque por el momento la producción no reveló el día exacto en que desembarcará en pantalla de streaming. De esta manera, En el Barro 2 llega a Netflix con la China Suárez, Julieta Ortega e Inés Estévez, y crecen las expectativas por verlas en la exitosa ficción.