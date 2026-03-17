Lejos de la tele y el teatro, el nuevo trabajo de Nicolás Repetto

Durante años, Nicolás Repetto fue una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Con ciclos que marcaron época, su nombre quedó asociado al entretenimiento y a un estilo propio. Sin embargo, en la actualidad su presente profesional tomó un rumbo distinto, lejos de los estudios y los escenarios teatrales. Instalado en Uruguay, el conductor encontró en la música un nuevo espacio de expresión. Allí, entre el mar y un ritmo de vida más relajado, comenzó a desarrollar un proyecto artístico muy personal, se trata de una propuesta que combina creatividad, intimidad y trabajo en equipo.

Nicolás Repetto y el nacimiento de La Juanita

El proyecto se llama La Juanita, en referencia al barrio costero de Maldonado donde surgió la idea. “La Juanita nace en ese barrio costero, pegado a José Ignacio, en Maldonado, Uruguay”, explicó el propio Repetto. Se trata de una banda que comparte con Santi Olareaga, junto a músicos destacados de la escena uruguaya. “Es el proyecto musical que forman Nicolás Repetto y Santi Olareaga… para llevar a vivo las canciones de Nico”, detallaron desde la cuenta oficial de Instagram de la banda y explicaron que el objetivo es interpretar composiciones propias que fueron tomando forma en los últimos años.

Nicolás Repetto en escena con La Juanita. Foto:@nicorepettoylajuanita

El primer trabajo del grupo es el EP IRÉ, un álbum que reúne seis canciones: “Iré” (junto a Rubén Rada), “Tierra y mar”, “Flotar”, “Nada espacial”, “Nada menos” y “Trama la vida”. “Los temas del EP IRÉ fueron compuestos entre 2023 y 2024, con letra y música de Nico, arreglos y producción de Santi”, señalaron desde la publicación de la cuenta de La Juanita. Las grabaciones se realizaron entre su casa en la playa de la localidad que le dio el nombre y el estudio de su socio en el balneario Buenos Aires. Además, el disco cuenta con la participación de músicos como Santiago Olariaga en instrumentos, Ignacio Mendiverri en viola y Julián Semprini en batería, entre otros. Por su parte, la producción ejecutiva es del propio Repetto, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Olariaga.

Nicolás Repetto y su nueva vida entre la música y el mar

Lejos de la televisión, Repetto parece haber encontrado un equilibrio distinto. La música aparece no solo como un nuevo trabajo, sino también como una forma de canalizar su creatividad. “Una banda que nace entre amigos, música y mar”, definió, sintetizando el espíritu del proyecto. En ese sentido, La Juanita no es solo una banda, sino también una experiencia de vida atravesada por lo cotidiano y lo afectivo.

El grupo ya comenzó a presentarse en vivo, incluso en espacios como Ferona, en Punta del Este, donde combinaron música con propuestas escénicas. Uno de los momentos más destacados fue cuando compartió escenario con su hija Renata Repetto, sumando un componente aún más íntimo. Aunque él mismo se define como un aficionado, lo cierto es que su vínculo con la música viene de larga data: fue coautor de las cortinas de todos sus programas. Hoy, acompañado por artistas como Isabel Aladro y el propio Rubén Rada, encara este proyecto con compromiso profesional.

Junto a su banda y su hija Renata, Repetto lleva al vivo las canciones de IRÉ. Foto:@nicorepettoylajuanita

De esta manera, Nicolás Repetto abre una nueva etapa en su carrera y, sin abandonar su esencia, elige explorar otros lenguajes y correrse del lugar que ocupó durante décadas, construyendo entre guitarras, composiciones propias y el sonido del mar de fondo un presente más introspectivo que lo encuentra, lejos de las luces de la televisión, conectado con la música y con otra forma de vivir.