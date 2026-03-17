Sofía Gonet, La Reini: "La gente piensa que yo soy millonaria, pero solo soy irresponsable"

Sofía "La Reini" Gonet suele compartir en sus redes sociales un estilo de vida asociado al lujo: viajes, carteras exclusivas y experiencias sofisticadas que construyen una imagen aspiracional para sus seguidores. Sin embargo, en una participación en el programa Antes que Nadie mostró una faceta muy distinta.

Sofía "La Reini" Gonet

Durante la charla en el ciclo de Luzu TV, La Reini decidió hablar sin filtro sobre su realidad económica. Con humor y mucha sinceridad, se refirió al mito que muchos seguidores tienen sobre su supuesta fortuna y dejó en claro que la realidad detrás del glamour digital es bastante diferente.

La Reini reveló cuánto dinero tenía en su cuenta

En medio de la conversación, Sofía Gonet se animó a revelar en vivo cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria. “La gente en realidad piensa que yo soy millonaria y no soy millonaria, solamente soy irresponsable. Para que vean que es verdad que yo no ahorro...”, comenzó diciendo.

Luego sorprendió a todos al mostrar el saldo desde su celular: “Tengo cuatro mil pesos”, confesó entre risas. La influencer incluso admitió que su situación financiera no es la mejor y que suele tomar decisiones impulsivas: “Y debo, me van a cobrar un crédito”, agregó con total sinceridad, generando la reacción del resto del panel.

Diego Leuco vaticinó el futuro de Sofía Gonet

El momento también dejó lugar para el humor cuando el conductor Diego Leuco imaginó cómo sería Sofía Gonet en el futuro: “Me acabo de imaginar a los 70 años, toda vieja coqueta en el Duhau, toda llena de perlas”, bromeó.

Sofía "La Reini" Gonet

Sofía Gonet siguió el juego con ironía y respondió: “Sí, maquillada criticando gente, voy a ser malísima. Vieja, rica y maltratadora”. El intercambio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa, dejando al descubierto el contraste entre la imagen de lujo que proyecta en redes y la forma relajada con la que ella misma se ríe de su propia realidad.