Paula Varela mostró cómo quedó la cocina y el baño de su casa, que remodeló por completo

Paula Varela decidió renovar por completo dos de los espacios más utilizados de su casa y mostró el resultado en sus redes sociales. A través de un video, la periodista dejó ver el antes y el después de la obra, que transformó una cocina y un baño en ambientes modernos, luminosos y pensados para la vida cotidiana.

Paula Varela

Las imágenes reflejan el cambio radical que atravesó la vivienda de Paula Varela. Lo que antes eran sectores en plena obra, con paredes sin terminaciones e instalaciones a la vista, hoy se convirtieron en espacios de líneas limpias, materiales sofisticados y soluciones que combinan diseño con funcionalidad.

La nueva cocina de Paula Varela

La cocina de Paula Varela fue uno de los ambientes que más cambió durante la remodelación. El espacio incorporó muebles integrales en color gris grafito con frentes lisos, que aportan una estética minimalista y generan una sensación de continuidad en todo el ambiente. La elección de este tono se complementa con el piso de madera, que suma calidez al conjunto.

La nueva mesada de granito negro tipo leather se convirtió en una de las protagonistas del diseño. Además, la cocina cuenta con una bacha de acero inoxidable integrada, grifería monocomando de cuello alto, un nicho pensado para organizar pequeños electrodomésticos y una iluminación LED oculta bajo las alacenas que realza las texturas y mejora la funcionalidad del espacio. Todo se integra visualmente con el comedor, logrando un ambiente amplio y armonioso.

Así quedó el baño de Paula Varela

El baño de Paula Varela también experimentó una transformación total. Las paredes de obra fueron reemplazadas por revestimientos de gran formato en tonos grises texturados, una elección que aporta amplitud visual y un estilo contemporáneo gracias a la reducción de juntas entre las placas. La reforma se completó con una ducha a nivel del suelo equipada con una columna de gran tamaño, un lavamanos rectangular suspendido sobre un mueble flotante y un gran espejo acompañado por iluminación LED lineal.

Para equilibrar los tonos grises, Paula Varela incorporó revestimientos de madera clara y detalles decorativos como plantas y velas aromáticas, creando un ambiente cálido y relajante que recuerda a un spa dentro de su propia casa. Como resultado, tanto la cocina como el baño reflejan una estética contemporánea con soluciones pensadas para el día a día, en pocas palabras, un diseño funcional y lleno de confort.