Evangelina Anderson cruzó a Paula Varela por los rumores de romance con Leandro Paredes

Evangelina Anderson protagonizó un momento particular junto a Paula Varela durante la entrega de los Martín Fierro. En medio de la gala, se dio una conversación que giró en torno a los rumores de romance con Leandro Paredes que circularon en los últimos días, dejando gestos que llamaron la atención.

Evangelina Anderson increpó a Paula Varela por los rumores que la vinculan con Leandro Paredes

Evangelina Anderson tuvo un intercambio breve con Paula Varela durante la noche de los Martín Fierro. En medio del evento, se produjo una charla vinculada a los comentarios recientes que la relacionaban con Leandro Paredes, dejando gestos que no pasaron inadvertidos entre los presentes.

Evangelina Anderson

Durante la ceremonia de los premios, la reconocida modelo se cruzó con la periodista luego de la alfombra roja y sus gestos no pasó desapercibido. Según revelaron en el programa Bondi Live, la presentadora se acercó para hablarle directamente sobre los dichos que la vinculaban sentimentalmente con el campeón del mundo.

El intercambio, breve pero gesticulado, quedó registrado en video y generó múltiples interpretaciones. Juli Argenta explicó: “Uno de los quilombos de la última semana es el de Evangelina Anderson, que se la relacionó con Paredes. En el video se la ve a Paula como explicándole y a Evangelina negándole las cosas. Eva es una mujer de armas tomar, como que va al frente y se la banca”.

Evangelina Anderson

El rumor sobre un posible vínculo entre Evangelina Anderson y el futbolista surgió días antes de los Martín Fierro, cuando se mencionó que la modelo estaría involucrada con un hombre casado. Paula Varela, al ser consultada, aclaró que nunca nombró a Leandro Paredes directamente. “Yo nunca dije que era Paredes. Dije que estaba enamorada de un hombre casado”, expresó.

En las imágenes analizadas por Bondi Live, se observa a la modelo con una actitud firme, mientras la panelista de Intrusos parece dar explicaciones. Popochi Damo comentó: “Siento que Paula está dando explicaciones de su información, pero la veo a Evangelina con una sonrisa medio socarrona, como diciendo ‘no sé si te creo’. Pero todo esto estamos suponiendo, no sabemos qué pasó”.

Además del cruce con Paula Varela, Evangelina Anderson también tuvo un pequeño cruce con Yanina Latorre. Según trascendió, ambas se saludaron de manera cordial, a pesar de que la conductora fue una de las primeras en hablar del supuesto romance. En Bondi Live se mencionó que “Evangelina en ese sentido supo despegarla”, en referencia a cómo manejó el encuentro.

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson cruzó a Paula Varela por los rumores de romance con Leandro Paredes en un encuentro breve que dejó gestos visibles y distintas interpretaciones. La charla, que se dio en medio de un evento público, reflejó el malestar de la modelo ante las especulaciones que circularon en las últimas semanas.

VDV