Maxi Trusso arremetió contra Lali Espósito: "es el máximo exponente de la grasada"

Maxi Trusso disparó otra vez contra Lali Espósito. Al productor musical no le gusta la música que hace la artista argentina y no es la primera vez que lo manifiesta.

Además, el cantante criticó duramente a Tini Stoessel y a Ale Sergi de Miranda!.

Qué dijo Maxi Trusso sobre Lali Espósito, Tini Stoessel y Ale Sergi

Maxi Trusso fue entrevistado por Intrusos y fue en ese contexto que Gonzalo Vázquez le consultó sobre cómo veía la actualidad musical en argentina. Fue allí que el cantante arremetió contra la nueva generación: "La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión... La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García dejaron su vida en esto, estos flacos van a la guita directamente".

En la misma línea, aseguró "Va a volver la música. Estos tres fenómenos raros que la verdad que no... Perdón que lo diga así, las chicas son divinas: Lali me parece divina, una gran actriz, Tini me parece divina, una copada, una influencer, lo que quieras, pero no son rockers. Perdón, si los ve Cerati diría lo mismo".

Para definir tanto a Lali como a Tini, Maxi comentó: "Son artistas del mundo moderno, son influencers y son esto, pero no son rockers... El rock and roll no está ahí, el rock and roll es chocar con la desgracia y estos no chocaron con la desgracia. Cómo va a estar en la música, si vos no sufriste. No es culpa de las chicas, ellas no tienen nada que ver, ellas son divinas, son muy lindas".

El comentario que mayor polémica y repudio generó fue cuando Maxi Trusso se refirio a Lali como un pony: "Lali, como dije una vez, es un lindo pony, es una linda chica... Se está esforzando por cantar bien, pero juntante con nosotros Lali, vení, hacete el barrio. Tomemos unos whiskeys, Lali, y hacemos rock and roll". "Ella es como el máximo exponente de...", comentó el notero, pero fue interrumpido por Trusso, quien finalizó la nota contundente: "El máximo exponente de la grasada".

cs.