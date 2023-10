Diego Leuco está bajo la lupa de todos los medios desde que confirmó días atrás, su separación de Sofía Martínez. El periodista había estado dos años en pareja con su colega y, el día de su cumpleaños, afirmó que ya no siguen juntos, "aunque se siguen amando".

Diego Leuco y Sofía Martínez.

Es así, que en estos días, Diego Leuco se refugia en el trabajo y en el amor de dos seres que son su gran debilidad: Simba y Nala, sus perros.

"Para mí, que no tengo hijos, es el amor que más se le parece", señaló el periodista en Oh My Dog! cuando le consultaron sobre su relación "paternal" con ellos.

Las mejores fotos de Diego Leuco y sus perros

Por supuesto que a sus redes, el hijo de Alfredo Leuco las inundó de imágenes con sus hijos peludos. A continuación, algunas de ellas.

"Son lo más lindo que tengo en el mundo… mi alegría, la luz de mis ojos", aseguró Diego Leuco Oh My Dog!

Sin dudas, Simba y Nala son la gran debilidad de Diego Leuco.

