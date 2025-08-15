Mientras Mauro Icardi y la China Suárez decoran su nueva residencia en Turquía, Wanda Nara reveló que en su cada de Estambul dejó muchas pertenencias suyas y de sus hijos. Sin embargo, hay un objeto en particular que desearía volver a tener y que es tanta la angustia que le genera que habla de eso con su terapeuta. Fiel a e su estilo, la conductora contó cuál es la frase filosa que le dice el mismo al respecto y su relato no pasó desapercibido.

Wanda Nara reveló la dura frase con la que un psicólogo la definió: “Yo lloro”

Wanda Nara regresó de México, tras grabar los primeros capítulos del reality "Love is blind" de Netflix, y enfrentó a un grupo de cronistas que aguardaban por su llegada al país. Como es habitual en ella, se mostró predispuesta a hablar con la prensa y contestar todo tipo de preguntas.

Una de ellas fue sobre la mudanza de la China Suárez y Mauro Icardi a una nueva propiedad en Turquía, la cual están decorando con un estilo minimalista y japandi, y si le da miedo que la actriz le use alguna de sus pertenencias que quedaron allí. A lo que Wanda Nara respondió quitándole importancia: "Yo me compré casi todo nuevo, mis hijos crecieron, lo que quedó allá de ellos está hace un año, imaginate que los chicos crecieron, los talles ya no son los mismos”.

Luego, la empresaria cosmética sí se mostró interesada en recuperar un objeto que para ella tiene mucho valor. “Me gustaría por ejemplo tener mi copa del Bailando", expresó sobre su deseo de volver a tener en sus manos la copa que ganó en el certamen de baile de Italia en 2023.

De hecho, la cantante aseguró que le provoca mucha emoción recordar ese momento y que es tema de conversación con su terapeuta. “Yo lloro por mi copa y mi psicólogo me dice ‘Wanda, no podés ser tan hueca, quedate con esa felicidad de haberla ganado'”, reveló mientras los periodistas la escuchaban atentamente.

En este sentido, Wanda Nara agregó que el profesional de la salud que la trata hace tiempo la trata de animar con que lo importante no es lo material sino la experiencia vivida en el ciclo italiano. "Él me dice no tendrás la copa pero quién te quita el orgullo de como argentina haberlo ganado", manifestó.

De esta manera, Wanda Nara dejó en claro que lo único que extraña de Turquía es la copa que ganó en el Bailando de Italia y que, a raíz de la tristeza que le genera no poder tenerla en su hogar, su psicólogo buscó consolarla una dura frase.