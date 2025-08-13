Amanda, la hija de Juan Minujín que brilla con su padre en Netflix y pisa cada vez más fuerte

Amanda, la hija de Juan Minujín de 19 años, pisa cada vez más fuerte en la industria del entretenimiento, siendo parte de una exitosa producción Argentina en Netflix, en la que actuó junto a su padre. Con una participación reciente en una serie de alcance internacional, su nombre empieza a resonar entre los nuevos talentos que se abren camino con estilo propio.

Amanda y Juan Minujín brillan juntos en Netflix

La serie Atrapados, estrenada en marzo de 2025, reúne a Amanda y Juan Minujín en una historia de suspenso policial ambientada en Bariloche. La ficción, que se basa en la novela Caught de Harlan Coben, se adaptó al contexto argentino por Ana y Miguel Cohan, y cuenta con un elenco destacado que incluye a Soledad Villamil, Alberto Ammann, Mike Amigorena, Matías Recalt y Fernán Mirás.

La trama gira en torno a Ema Garay (Villamil), una periodista que investiga la desaparición de una adolescente en medio de una red de engaños y secretos. El talentoso actor de “Coppola” interpreta a Marcos Brown, un personaje clave en la conspiración que rodea el caso. Mientras que su hija aparece en dos episodios como Martina Schulz, una joven violinista cuya desaparición desencadena el conflicto central.

En los tres episodios en los que aparece, Amanda Minujín logró transmitir con intensidad su personaje, integrándolo con naturalidad a la serie de Netflix. Su trabajo junto a su padre, Juan Minujín, no se basa en el vínculo familiar, sino en la construcción de los personajes que responden a la narrativa dramática de la historia. La química entre ambos se percibe en pantalla, donde cada uno sostiene con excelencia su rol.

Amanda, la hija de Juan Minujín pisa fuerte

La primera aparición de Amanda Minujín en una película fue a sus 14 años, en "Las Buenas Intenciones" (2019). Allí consolidó tan bien su papel que consiguió ganar el premio Revelación en los Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina. La producción, por su parte, fue exhibida en festivales internacionales recibiendo grandes reconocimientos.

Más allá de la serie, la primera hija de Juan Minujín participa de talleres de teatro y distintas actividades vinculadas al arte escénico. En la misma línea, su estilo combina discreción, compromiso, y logra destacarse por tener una mirada profunda en cada uno de sus personajes. En cada producción, demuestra que su camino no está definido por el apellido, sino por una vocación propia.

Por su parte, el reconocido actor reveló en varias entrevistas que apoya incondicionalmente a su hija y la deja realizar su propio camino. “Yo dejo que ella haga su camino sola, todo lo posible. Tranquila, sola. Yo estoy ahí si me necesita, pero trato de que ella vaya viendo qué quiere hacer”, reveló en una entrevista.

Amanda, la hija de Juan Minujín, continúa consolidando su camino en la actuación con pasos firmes y proyectos que suman experiencia. Su participación en Atrapados, la serie de Netflix que la reunió con su padre en pantalla, confirma una trayectoria que comenzó en el cine y se proyecta en plataformas internacionales.

