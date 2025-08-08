La advertencia de Mauro Icardi a Mirko por Isabella: "Cuidado con mi hija eh"

La última emisión de Por el mundo desde Estambul dejó uno de los momentos más tiernos y divertidos de la temporada. Mientras Marley hablaba con Mauro Icardi sobre cómo es su vida en Turquía, el futbolista sorprendió con una inesperada advertencia dirigida nada menos que a Mirko, el hijo del conductor.

El momento en que Mauro Icardi le hizo una advertencia a Mirko por Isabella

Entre risas, Mauro Icardi recordó una anécdota que lo une al pequeño: “Cuidado con mi hija, eh”, le dijo mirándolo con picardía. El comentario se debía a que, cuando Isabella —una de sus hijas con Wanda Nara— y Mirko eran muy chiquitos, se dieron un beso que, según el jugador, su hija nunca olvidó. “Siempre se acuerda de eso”, contó, entre carcajadas, mientras Marley también se divertía con el recuerdo.

El intercambio se dio en un clima distendido, en medio de la charla en la que Icardi mostró cómo es su día a día en Estambul, habló de su rutina de entrenamientos, de sus costumbres gastronómicas y del grupo de amigos internacionales que lo acompaña.

Sin embargo, la anécdota con Mirko fue un momento para romper el hielo, puesto que, muchos esperaban que Mauro Icardi hablara de los escándalos que ha protagonizado con Wanda Nara o de su relació con la China Suárez.

AM