Revelaron por qué las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi no pueden salir del país: "No pueden ingresar a Turquía"

Wanda Nara volvió al país y a la salida del aeropuerto respondió preguntas de la prensa sobre un tema que mantiene en vilo a su familia: la imposibilidad de que sus hijas, Francesa e Isabella, viajen a Turquía para reencontrarse con su padre, Mauro Icardi.

Por qué las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi no pueden salir del país

“No tengo ningún miedo. Mis hijos están totalmente adaptados. Ya es el segundo año que van al colegio acá. Están todos los hermanitos juntos y así seguirán”, aseguró con firmeza.

En esta misma línea, Wanda Nara explicó que, debido a un pedido de restitución, Isabella y Francesca no pueden salir de la Argentina. “Lamentablemente se ha pedido la restitución y es por eso que no pueden ir. Si no existiera esa restitución, mis hijas estarían ahí”, señaló, dejando en claro que la situación no depende de ella.

Mauro Icardi, Francesca e Isabella

Además, la empresaria contó que ya intentó mediar para que los encuentros con Icardi se concreten en otros países: “Ofrecí más de 20 destinos para llevar a las niñas. No pueden ingresar a Turquía, pero a 20 minutos podían”.

Las declaraciones de Wanda Nara se dieron a conocer en Bondi Live, donde los panelistas analizaron sus palabras y sugirieron que podría estar buscando una tregua con el futbolista para llegar a un acuerdo más conveniente para ambos.

AM