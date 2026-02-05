Por error, revelaron quién puede ser el ganador de MasterChef Celebrity: el video

A medida que MasterChef Celebrity entra en su etapa decisiva, cualquier detalle se convierte en una pista clave para los seguidores del programa. Esta vez, un video compartido en redes sociales desató una verdadera ola de rumores y volvió a poner en el centro de la escena a uno de los participantes más comentados de la temporada.

MasterChef Celebrity

El material, que parecía una simple escena distendida entre compañeros, fue interpretado por muchos como un posible spoiler involuntario del ganador del reality. La razón no solo está en las imágenes, sino también en un antecedente que se remonta a varios meses atrás y que ahora cobra un nuevo significado.

Una promesa en el piso de Masterchef Celebrity

En noviembre de 2025, durante una de las galas de Masterchef Celebrity, Wanda Nara sorprendió al revelar una información que circulaba entre bambalinas: “Hay dos participantes masculinos que si ganan la competencia, se casan”, lanzó al aire, antes de exponer directamente a Claudio “Turco” Husaín.

Turco Husaín

Lejos de desmentirlo, el exfutbolista confirmó la versión y asumió el compromiso públicamente: “Sí. Me estoy jugando todo, es un anuncio nacional”, dijo, consciente del impacto de sus palabras. Aquella escena quedó registrada como una curiosidad de Masterchef Celebrity aunque con el paso del tiempo se transformó en un dato que muchos no olvidaron.

El video que encendió los rumores

En las últimas horas, el Chino Leunis compartió un video en su cuenta de Instagram donde se ve al grupo de MasterChef Celebrity reunido en un clima relajado y divertido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una breve escena protagonizada por el Turco Husaín y Romina Ansaldo, quienes simulan estar casándose entre risas y aplausos.

El gesto, aparentemente inocente, fue suficiente para que las redes hicieran el resto. Los seguidores de MasterChef Celebrity no tardaron en unir las piezas: la promesa hecha meses atrás y la escena del “casamiento” reaparecieron como un guiño que muchos interpretaron como una señal de triunfo.