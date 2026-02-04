MasterChef Celebrity pone a prueba a todos sus participantes, para que puedan darlo todo en cada consigna y sobrepasen sus capacidades ya conocidas. Es por eso que, con el correr de los programas, las actividades se dificultan y se vuelven más específicas del mundo de la gastronomía. Evangelina Anderson es una de las celebridades que está en las últimas instancias del reality, y mostró su valor en los diversos desafíos. Sin embargo, un mal momento, tras haber estado en la cuerda floja, la hizo enfrentarse a la posibilidad de abandonar el certamen.

La difícil prueba a la que tuvo que someterse Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity: “Me quiero ir”

Evangelina Anderson es una de las celebridades que públicamente contaron ser vegetarianas. Durante mucho tiempo, basó su alimentación saludable lejos de la carne, por lo que tampoco pasó por el proceso de cocinarla en su hogar. Al llegar a MasterChef Celebrity, en su primer día, aseguró que esa tarea sería de las más difíciles para ella, y que intentaría superarlo en todos los programas. Sin embargo, nunca se esperó que llegaría algo peor: ver a los carniceros descuartizar una res. En el último programa, y tras una gala de eliminación tensa, Evangelina Anderson estuvo en la primera fila, mientras veía a los expertos buscar los pedazos para los participantes.

“Estoy intentando ver porque siento que es una falta de respeto a los carniceros, pero cuando puedo desvío mi mirada y pienso en cosas lindas”, confesó detrás de la cocina. Sus compañeros notaron su malestar, y tanto Ian Lucas como el Chino Leunis intentaron distraerla, cambiando de mesada para que estuviera lejos o contando chistes. “Evita me da lástima porque pobre la está pasando muy mal. Le pregunto cada dos por tres si está bien”, comentó el influencer. Sin embargo, ella dio su sentencia final, al terminar de presenciar el suceso: “Yo acá no me quedo, ni tocar esto. Me quiero ir, es una tortura”.

¿Cómo terminó la trágica noche de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity?

A pesar del mal momento que vivió en MasterChef Celebrity, logró presentar un plato digno del gusto del jurado. Acompañada del Turco Husaín, tomó un pedazo de entraña y, con la ayuda de Damián Betular, como cerebro de la idea, llegó a la mesa con unas brochettes de entraña con papas aplastadas y ensalada tabule. Finalmente, se enfrentó a Marixa Balli para ver quién subiría al balcón y llevarse uno de los premios de la noche, y le ganó a la artista.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en abrir el debate respecto a la reacción de Evangelina Anderson, y de dar sus opiniones al respecto. Por su parte, la modelo celebró su triunfo, tras haber sobrevivido a una gala de eliminación complicada. Ahora queda continuar en el certamen hasta la final para poder conseguir el premio mayor, superando la mayor cantidad de pruebas que el jurado elija para ella.

