Este domingo 1 de febrero se vivieron momentos de tensión en MasterChef Celebrity (Telefe) entre Evangelina Anderson y el Turco Husaín. La competencia, que cada vez se torna más exigente y competitiva, volvió a poner a los participantes ante un aguerrido desafío en la parte inicial de la gala de “Última chance”. Sin embargo, una vez más, el exfutbolista recurrió a sus métodos bilardistas para tratar de salir victorioso, llevándose por delante, literalmente, a la exmodelo.

La letal traición del Turco Husaín a Evangelina Anderson

El programa de cocina que conduce Wanda Nara está ingresando en momentos decisivos y nadie quiere quedarse afuera de la gran final. Es por esta razón que los concursantes no solo deben mostrar sus destrezas culinarias, sino también poner el cuerpo en los breves desafíos para lograr beneficios de los chefs que se proponen antes de comenzar con la elaboración de los platos. En esta oportunidad, Evangelina Anderson sufrió el atropello del Turco Husaín, quien recurrió a una polémica hazaña para lograr salir victorioso.

Evangelina Anderson, Turco Husaín | Instagram

En concreto, todos los cocineros amateurs debían esperar el sonido de una chicharra para salir corriendo y recoger del suelo un arnés y así dar inicio al siguiente paso de la propuesta lúdica. Pero, el nivel de competencia fue tal que el exdeportista utilizó todas las herramientas que tuvo a su alcance para imponerse como sea.

“¿Esto es hacer trampa o pedimos VAR?”, escribió la exesposa de Martín Demichelis en su cuenta personal de Instagram donde revivió el momento en el cual el ex centrocampista la empujaba para tomar él primero dicho arnés. “Anticipo y voy”, explicó detrás de cámara el Turco, queriendo dejar en claro que había sacado una leve ventaja en la corrida.

En contraposición, en las cámaras se puede ver cómo Evangelina llega primero y se interpone en su camino. En ese preciso momento, Husaín desliza intencionalmente su mano hacia la exbailarina y la empuja provocando su caída. “No me quejo, pero después atente a las consecuencias”, exclamó la rubia con tono de ir en búsqueda de venganza.

Evangelina Anderson y Turco Husaín | Instagram

Evangelina Anderson dejó expuesto al Turco Husaín

Teniendo en cuenta las facilidades de alcance masivo que tienen las redes sociales, Evangelina Anderson aprovechó para recrear en cámara lenta cómo fue el momento en el que el Turco Husaín utilizaba todas sus artimañas para sacar ventaja a como dé lugar. De esta manera, sus seguidores pudieron sacar sus propias conclusiones respecto a la estrategia aplicada en la competencia.

Por otra parte, en otro registro que compartió la influencer en la famosa red social de la camarita, se ve como su compañero de certamen -y rival- se acerca a ella para conocer la elaboración de su plato. En el detrás de escena, se ve como Anderson le explica con paciencia y en detalle en qué consiste cada uno de los ingredientes, mientras el analista deportivo bromea con cada una de las descripciones. “El Turco vino a chucear mi plato. Hay que hacerle así”, señaló Eva mientras acompañaba a sus palabras con gestos de cuernitos a modo de amuleto.

Una vez más, en MasterChef Celebrity se volvió a reflejar el “excelente clima laboral” que hay entre los participantes. En especial entre Evangelina Anderson y el Turco Husaín, quienes aprendieron a convivir entre ellos entre la picardía, el humor ácido y las bromas pesadas. Cabe destacar que fue el experto en fútbol quien perdió la pulseada: "Noche de competencias y desafíos. ¡Muy divertido! Pero marche a la gala de eliminación”, destacó en el posteo que realizó después de la emisión del programa.

NB