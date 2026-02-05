Con la participación en MasterChef Celebrity (Telefe), la figura de Evangelina Anderson volvió a cobrar gran popularidad en la audiencia argentina. Tras su escandalosa separación con Martín Demichelis, la exbailarina se abocó a su trabajo en los medios. En este marco, con el correr del reality de cocina, se vio envuelta en polémicas propias -con su supuesto romance Ian Lucas-, pero también se vio salpicada por aquellos que consideran que todo lo que sucede frente a las pantallas es una farsa. Es por eso que, cansada de las especulaciones, mostró la verdadera cara del detrás de escena del concurso culinario.

La tajante respuesta de Evangelina Anderson

MasterChef Celebrity es el programa televisivo del prime time televisivo no sólo por su puesta en escena y el despliegue de la producción, sino también porque sus participantes son personalidades resonantes de la farándula y el espectáculo nacional. A medida que se fueron desarrollando las galas, algunos de ellos quedaron eliminados, generando reacciones adversas que pusieron en duda la buena energía que se intentaba transmitir en la pantalla. En este marco, Evangelina Anderson tomó el mando y, sin que nadie se lo preguntara, lapidó a aquellos que intentan salpicar la reputación del certamen.

Evangelina Anderson junto al equipo de MasterChef Celebrity | Instagram

Con teléfono en mano, la exesposa del dirigente grabó una cena donde había integrantes y ex participantes de esta temporada del ciclo de cocina. Entre ellos se destacó la presencia de Sofi Martínez, Claudia Villafañe, el Turco Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, el Chino Leunis, Susana Roccasalvo, Cachete Sierra, Maxi López, Marixa Balli, Emilia Attias, el “gordo” Wallas y hasta la presencia del chef Donato di Santis.

Todos ellos, disfrutaron de una velada a pura distensión, muchas risas y hasta tuvieron tiempo de simularr un casamiento. La mayoría de ellos asistió junto a sus parejas y también se contó con la presencia de productores. “Nos llevamos re mal en mastertongo”, ironizó Eva en un video que difundió en su cuenta personal de Instagram.

Evangelina Anderson junto al equipo de MasterChef Celebrity | Instagram

Un “excelente clima laboral” en “MasterTongo”

Luego de que en algunos programas de espectáculos se instalaran la idea de que en MasterChef Celebrity los participantes estaban enfrentados entre sí, Evangelina Anderson quiso romper estas versiones. Mediante una serie de videos compartidos en la famosa red social de la camarita, la actriz abrió las puertas de la intimidad de los participantes dejando en claro que no hay malestares ni rispideces entre ellos. “Qué banda. Los quiero”, expresó junto a un emoji con forma de corazón.

Cabe destacar que la frase MasterTongo fue utilizada por Rodrigo Lussich en ediciones anteriores del formato de Telefe, cuando se iban descubriendo los presuntos malestares que se vivían durante las grabaciones. En esta nueva temporada y tras algunas de las declaraciones de quienes quedaron eliminados por el jurado, esta denominación volvió a cobrar fuerza.

De esta manera, sin mayores preámbulos y sin mayores descripciones, Evangelina Anderson dejó en claro que en MasterChef Celebrity lo que prima es la unión del equipo que se formó. Así, tanto aquellos que fueron quedando en el camino como los que todavía están luchando por el premio de los 50 millones de pesos disfrutan del grupo que se formó donde prima la amistad y la buena onda.

