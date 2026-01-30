La inesperada reacción de Andy Chango en MasterChef Celebrity harto de las malas devoluciones

Andy Chango se convirtió en la revelación de Masterchef Celebrity por su auténtica personalidad y sus llamativas ocurrencias en el certamen. Sin embargo, al notar que su plato no lo dejaría pasar a la siguiente instancia se mostró enojado con los chef y contó a qué debió acudir para cumplir su sueño dentro del ciclo.

Andy Chango se cansó del jurado de MasterChef Celebrity

En la emisión del jueves 29 de enero, Andy Chango volvió a llamar la atención. Esta vez no por sus comentarios divertidos sino por enfrentar al exigente jurado de Masterchef Celebrity. ¿El motivo? Las duras devoluciones que viene recibiendo desde hace tiempo en la competencia de cocina. Lejos de fingir estar de acuerdo con Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, el artista se mostró firme y compartió su indignación.

Todo comenzó cuando el participante quedó en un duelo final con su compañera Marixa Balli para definir quién de los dos se llevaba el delantal negro, una fase previa a la eliminación. El encargado de mencionar quién lo recibía era Damián Betular. "El delantal negro es para Andy", expresó el pastelero y Wanda Nara acotó: "Qué poco dura lo bueno".

Andy Chango

Fue en ese momento que Andy Chango reaccionó sin filtro y reveló: "Yo quería ganar medalla y me mandé a fabricar una negra". Acto seguido, el músico sacó de su bolsillo una imitación de la misma realizada en plástico de color negro. "A mi imagen y semejanza", agregó sobre el objeto. Mientras los cocineros no podían salir del asombro, él le preguntó a la conductora si podía ayudarlo a colocársela en su vestimenta.

Marixa Balli, por su parte, comentó: "Decime de dónde la sacó, cómo la hizo. Es un genio". Por otro lado, la reacción de Andy Chango no terminó ahí ya que después manifestó con bronca y decepción: "Y llevo cuatro meses, no gané ninguna medalla. Ya que ellos no me daban nada, nunca me mandé a fabricar una".

Para echar más leña al fuego, Wanda Nara quiso saber si conoce a alguna bruja que le tira las cartas que le avisó del delante negro porque notó que no se sorprendió con el resultado del jurado y hasta tenía preparada la falsa medalla para mostrar en el programa. A lo que él respondió resignado: "Tengo intuición".

Por último, reveló que hará con la medalla que mandó a fabricarse: "La voy a llevar puesta y me va a dar el beneficio de la experiencia en galas de eliminación. Ya estuve en montones". De esta manera, se dio la inesperada reacción de Andy Chango en MasterChef Celebrity, quien se hartó de las malas devoluciones de los chef y lo dejó bien en claro.

Sin querer, Andy Chango reveló su futuro dentro de MasterChef Celebrity

Los spoilers sobre MasterChef Celebrity están a la orden del día. Cada jornada, los programas de espectáculos y los portales de noticias se encargan de anticipar qué pasará en el show más visto de la televisión argentina. Sin embargo, fue uno de sus propios participantes quien se sumó a esa tendencia, ya que Andy Chango contó cómo seguirá su participación en el ciclo.

MasterChef Celebrity se graba, aproximadamente, con dos semanas de anticipación. Eso lleva a que los spoilers sobre lo que va a suceder puedan circular habitualmente entre los programas y portales de noticias. Es así que muchas de las eliminaciones se conocen antes de que se puedan ver en la pantalla, como así también los abandonos, conflictos y renuncias.

Andy Chango

En una entrevista a Infobae, contó sin querer cómo sigue su futuro dentro del programa. “No entro en esa dinámica de histeria y de velocidad. Pero ojo, que a lo mejor si siguiera en el programa entraría un poquito a ese ritmo”, comenzó diciendo. Casi de inmediato, aclaró que no podía revelar si va a seguir o no en el concurso, pero en esa misma aclaración seguía dando a conoces más información. “Si siguiera, por ahí estaría más tenso, más serio y haría menos chistes y cocinaría más concentrado porque la competición se pondría más difícil”, aseguró.