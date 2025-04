Por qué las exabogadas de Wanda Nara la van a denunciar

En medio de un gran escándalo que protagoniza por la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi, Wanda Nara deberá enfrentar un nuevo problema: sus abogadas la demandarán. En las últimas horas, se dio a conocer que las letradas Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa presentarán una demanda contra la conducta.

El motivo de la denuncia contra Wanda Nara

Desde octubre pasado, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una guerra mediática y judicial, tras anunciar su separación y presentar a sus nuevas parejas. Y la falta de acuerdos respecto a los cuidados de sus dos hijas es el gran conflicto de la expareja. Aunque muchos aseguran que no es lo único que conflictúa el vínculo de la conductora y el futbolista.

Lo cierto es que ambos acudieron a la Justicia para diversas presentaciones, con versiones cruzadas que aún no fueron resultas. En medio de este tire y afloje, Wanda Nara sorprendió el lunes pasado cuando anunció que quedaban apartadas de su defensa Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, las dos letradas que ocuparon el lugar Ana Rosenfeld de luego que dejara su defensa en enero pasado. En su lugar, tomó este trabajo Nicolás Payarola y la conductora completó el equipo con las dos abogadas mencionadas.

Pese al comunicado de Nara, Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa aseguran que fueron ellas las que decidieron apartarse de la defensa, contrario a la versión de quien era su clienta. Fue Yanina Latorre quien aseguró que las abogadas tomaron la decisión.

Puntualmente, la panelista indicó que la molestia incide en la falta de Wanda Nara de acatar las determinaciones de la Justicia y las recomendaciones de ellas, respecto a la vinculación de sus hijas con Mauro Icardi, "Estas mujeres aconsejaron que Wanda hoy fuera a presentarse con las niñas. Se enojaron porque hace meses que están con este tema y dijeron que si no iba, renunciaban", contó Yanina Latorre.

Pero además, Latorre indicó que Wanda Nara será denunciada por las abogadas. "Estas mujeres se sienten ofendidas, creen que Payarola les hizo una "jugarreta". Me dijeron que se sienten usadas, que nunca les llevó el apunte, hace meses no les contesta el teléfono. Desde el día 1 no vieron un peso", señaló.

Por este motivo, Wanda Nara deberá enfrentar un nuevo proceso judicial. Actualmente, se especula que designará una nueva abogada que trabajará en conjunto con Payarola.