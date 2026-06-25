Por qué relacionan a Wanda Nara con Ekaterina Ojeda y el escándalo con Mauro Icardi

El escándalo que tiene como protagonistas a Mauro Icardi, la China Suárez y Ekaterina Ojeda sigue sumando capítulos. Después de que la joven asegurara que el futbolista habría intentado acercarse a ella durante una salida y que la actriz reaccionó al notar la situación, ahora surgieron versiones que vinculan a Wanda Nara con la modelo de 25 años.

Las pruebas que unirían a Wanda Nara con Ekaterina Ojeda

Todo comenzó cuando Ekaterina Ojeda quedó en el centro de la polémica tras relatar un supuesto episodio ocurrido entre ella, el delantero del Galatasaray y la ex Casi Ángeles. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, al referirse públicamente al conflicto, la joven se definió como "team Wanda", un detalle que despertó todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Wanda Nara

Fue Paula Varela quien, desde Intrusos, aportó un dato que alimentó las versiones sobre una posible conexión entre Nara y la modelo. La periodista reveló que Ekaterina figura entre las pocas cuentas seguidas por un perfil laboral vinculado a la empresaria, desde donde suele promocionar influencers y figuras con las que trabaja.

"Esta es una cuenta de Wanda Nara donde muestra influencers que representa. Entre los pocos seguidos apareció Ekaterina", señaló la panelista, quien además se preguntó si la repercusión mediática de la joven podría estar relacionada con una estrategia para ganar visibilidad.

Mauro Icardi y la China Suárez

Qué dijo Wanda Nara sobre Ekaterina Ojeda

Las declaraciones de Varela rápidamente generaron revuelo y reavivaron los rumores acerca de una posible relación previa entre Wanda Nara y la modelo. Sin embargo, la conductora no tardó en salir a aclarar la situación.

Consultada por Guido Záffora para el programa Pasó en América sobre si conocía personalmente a Ekaterina Ojeda, Wanda respondió de manera contundente a través de WhatsApp: "No la conozco aún".

Mauro Icardi y la China Suárez - Wanda Nara

Con esa breve frase, la mediática desmintió las versiones que la señalaban como impulsora de una supuesta maniobra detrás de la polémica. Aun así, las especulaciones continúan y el tema sigue generando repercusión en redes y programas de espectáculos, donde cada nuevo dato parece abrir una nueva incógnita alrededor del conflicto que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara.