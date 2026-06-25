Entramos al vestidor de Wanda Nara: cuánto cuesta su lujosa colección de carteras rosas

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video desde el interior de su vestidor. Aunque lució con un look relajado compuesto por jeans, top blanco y una campera de cuero oversize, todas las miradas se dirigieron hacia el fondo de la imagen, donde se puede apreciar parte de su impresionante colección de carteras.

Wanda Nara

La empresaria apareció sosteniendo una Louis Vuitton Speedy Bandoulière mientras detrás de ella se desplegaba un estante repleto de diseños exclusivos organizados por color. El resultado fue una imagen que reflejó no solo su pasión por la moda, sino también una estética cuidadosamente pensada en cada detalle.

Las lujosas carteras de Wanda Nara

Entre las piezas que se alcanzan a distinguir en el vestidor de Wanda Nara, aparecen algunos de los modelos más codiciados de las principales firmas internacionales. En los estantes pueden verse una Lady Dior en tono rosa empolvado, cuyo valor ronda entre los 6.000 y 7.500 dólares, una Gucci Diana mini con sus características asas de bambú, valuada entre 3.000 y 4.000 dólares, y una Chanel Boy Bag acolchada en rosa, una de las líneas más emblemáticas de la firma francesa, con precios que oscilan entre los 6.500 y 8.500 dólares.

La impresionante colección de carteras rosas de Wanda Nara

La colección de Wanda Nara también incluye un bolso Valentino Garavani en tonos rosados, cuyo precio puede superar los 3.000 dólares, además de distintos modelos mini, vanity bags y diseños exclusivos organizados cuidadosamente por color. En la imagen, la conductora sostiene además una Louis Vuitton Speedy Bandoulière de edición especial, una pieza que puede cotizar entre 2.000 y 3.500 dólares, dependiendo de la versión y sus características.

El rosa, el color que define el estilo de Wanda Nara

Más allá del valor de las piezas de Wanda Nara, hay un detalle que sobresale por encima del resto: la elección cromática. El rosa aparece como protagonista absoluto, desde los tonos pastel hasta versiones más intensas, creando una identidad visual que atraviesa toda la colección. Esta preferencia no se limita únicamente a las carteras. A lo largo de los últimos años, la conductora incorporó este color en prendas, accesorios, valijas e incluso en distintos rincones de su vestidor.

Wanda Nara

Así, el vestidor de Wanda Nara no solo funciona como un lugar para guardar objetos de lujo, sino también como una extensión de su estilo personal y de la imagen que construyó dentro del universo de la moda.