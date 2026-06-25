Wanda Nara rompió el silencio sobre el divorcio con Mauro Icardi en Italia: "Él me acosó, estaba convencido que íbamos a volver"

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara está más encendida que nunca. Tras las acusaciones de las abogadas del futbolista contra la conductora, por no haber revisado que su hija mayor estaba con un problema grave de salud, Nara decidió salir en vivo a defenderse y no se guardó nada. Entre denuncias por la salud de Francesca, duros dichos sobre Turquía y la pelea legal que sigue estando vigente entre ellos, La empresaria y conductora rompió el silencio sobre el divorcio en Italia, y reveló que su expareja le había estado acosando para regresar.

Mauro Icardi, Wanda Nara

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi no se quería separar: "Él me acosó, estaba convencido de que íbamos a volver"

Wanda Nara se volvió tendencia en los últimos días, debido a sus constantes llamados y apariciones en la televisión y en programas de noticias de espectáculos y actualidad. Tras las acusaciones de las abogadas de Mauro Icardi, de negligencia en el cuidado de sus hijas y de utilizar la situación familiar con fines económicos, la conductora se mostró furiosa con la situación y salió a defenderse. En uno de los programas donde apareció fue en DDM (América), donde se sinceró con Mariana Fabbiani.

En la conversación, no solo tocó el tema de las denuncias, la falta de pago por alimentos y las constantes aclaraciones que realizó a la prensa por lo dichos en su contra. Fabbiani le consultó sobre la resolución del divorcio en Italia, y por qué habían decidido llevarlo a cabo allí. Fue en ese punto donde Nara reveló que Icardi no se había querido divorciar, y por eso había decidido hacerlo en el país europeo. “A él, un abogado le dijo, si lo haces en Italia, puede llegar a tardar, lo podés demorar en Italia y no te va a ir el divorcio. Y él estaba convencido que en todo este tiempo me iba a convencer a mí de volver, cosa que no pasó", expresó la modelo.

China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara

En esa línea, expuso que esa había sido la razón por la que también decidió irse a la Argentina, ya que los constantes llamados y mensajes de Icardi, intentando convencerla de volver, le había generado una incomodidad muy grande que llegó a acusarlo de acoso. “No es algo que te digo yo, es algo que hay horas de textos que los tomaba también como un acoso, porque llega un momento cuando vos decís, basta", detalló.

Seguido a esto, sentenció: “No quiero estar más y esa persona te sigue escribiendo y te habla y te escribe y te dice. Llega un momento que pasa a ser un poco de acoso. Llega un momento que, que nada, que la verdad que, no sé, he llegado a tener 300 llamadas en un día de Mauro en el teléfono. Llevé mi teléfono a la fiscalía, con todo lo que implica. Estuve esperando como 4 horas a que copien todo. Era algo que me hacía faltar el aire".

Los usuarios de las redes sociales, los periodistas y los medios de comunicación no tardaron en dar sus opiniones respecto a las acusaciones de Wanda Nara contra su expareja. Mauro Icardi, en medio de sus días en la Argentina con sus hijas, se encuentra en un punto complicado y de puras críticas. Entre la supuesta pelea en el boliche de la China Suárez hasta la deuda alimentaria y las denuncias, el futbolista está teniendo unos últimos momentos en el país como centro de polémicas.

A.E