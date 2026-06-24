Ekaterina, la joven del escándalo con la China Suárez fulminó a Mauro Icardi: "No lo dejé besarme"

La polémica que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y una joven llamada Ekaterina Ojeda sigue sumando capítulos. Luego de varios días de especulaciones sobre lo ocurrido en un exclusivo boliche de Costanera Norte, la joven decidió hablar públicamente y responder algunas de las versiones que circularon en los medios.

La China Suárez y Mauro Icardi

Interceptada por las cámaras de Intrusos, Ekaterina se mostró cautelosa al momento de referirse al episodio con la China Suárez, aunque dejó varias frases que no pasaron desapercibidas. Entre sonrisas, silencios y respuestas breves, confirmó algunos detalles de aquella noche y dejó entrever qué fue lo que habría provocado el enojo de la actriz.

La versión de Ekaterina sobre lo ocurrido con Mauro Icardi

Durante la entrevista, la joven contó que había asistido al boliche junto a sus amigas y que el encuentro con Mauro Icardi se produjo una vez que subieron al sector VIP. Según explicó, no había ningún plan previo para encontrarse con el futbolista. Sin embargo, cuando el cronista le preguntó si Icardi había intentado besarla, Ekaterina evitó profundizar en un primer momento: "No, no puedo contar más", respondió.

Ekatarina Ojeda

No obstante, segundos después terminó dejando la frase que rápidamente se convirtió en el centro de la entrevista: "No lo dejé, no lo dejé". La joven también aclaró que el futbolista nunca le pidió su número de teléfono, aunque reconoció que sí se quedó mirándola durante la noche.

Qué dijo sobre la reacción de la China Suárez

Consultada por el supuesto enojo de la China Suárez, Ekaterina fue contundente al reconocer que percibió una reacción negativa: "Sí, se enojó, se enojó", aseguró cuando le preguntaron directamente por la actitud de la actriz. Además, evitó señalarla de manera directa y hasta deslizó que el malestar podría haber estado dirigido hacia Mauro Icardi: "Quizás con él, no sé si conmigo", expresó.

Ekatarina Ojeda

La estudiante también contó que, junto a sus amigas, decidieron retirarse del lugar antes de que la situación escalara: “Por las dudas, sí", admitió entre risas. Antes de terminar la entrevista, quiso despegarse de algunas versiones que circularon en redes sociales y medios: "Lo único que yo no soy fan. Se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que en Turquía por todo el quilombo", afirmó. Y cuando le preguntaron si la China Suárez tiene fama de ser una persona de carácter fuerte, prefirió sonreír y evitar entrar en detalles.