Wanda Nara reveló la particular exigencia de Mauro Icardi para estar con sus hijas

Un nuevo capítulo se desarrolla en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi, mientras el futbolista disfruta de los últimos días en la Argentina, con sus hijas Francesca e Isabella. Es de público conocimiento que la pelea entre ambos sigue vigente, sobre todo con las duras denuncias de la conductora que apuntaron contra la deuda por alimentos que carga su expareja. Sin embargo, y en medio de un fuerte descargo en televisión abierta, reveló la particular exigencia que la sigue enfrentando con Icardi, y que obligaría a sus hijas a dejar el país para volver a Turquía.

Mauro Icardi, Wanda Nara

Wanda Nara explotó: la particular exigencia de Mauro Icardi para estar con sus hijas

Durante las últimas semanas, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a la Argentina, para que el futbolista pudiera pasar unos días con sus hijas, Francesca e Isabella, y para que los hijos de la actriz se reencontraran con sus padres. Los medios de comunicación y seguidores de ambos creyeron que la guerra estaba en un punto más tranquilo y que el diálogo se había alejado de la mediatización. Pero una denuncia contra Wanda Nara hizo que se despertaran las alarmas y que la conductora saliera en vivo a responder furiosa. Su expareja apuntó que la hija mayor en común estaba con una complicación médica grave, y que la modelo no se lo había hecho tratar.

El debate se desató en las redes sociales y los medios de comunicación, y llegó al punto de que Yanina Latorre decidiera comunicarse directamente con Nara, durante su programa de SQP (América), el martes 23 de junio. En medio de varios descargos, que apuntaban en todo lo contrario a lo que se había dicho, Wanda reveló una particular exigencia que la sigue enfrentando con Icardi: su regreso inminente a Turquía para que viva en el país euroasiático con sus hijas Francesca e Isabella. “Él a mí me reclama que yo vuelva a Turquía con mis hijas. Él tiene libre y se viene para acá, porque tiene obviamente una pareja argentina, con hijos argentinos, y yo estaría en Turquía con mis hijas, siendo que yo soy argentina y toda la vida viví en mi país”, descargó furiosa.

De esta misma manera, apuntó que la guerra por este pedido sigue vigente, y que le costó varios millones para seguir defendiendo su estadía en la Argentina. “Hace un mes estuve en la embajada turca, yendo y viniendo, dejando mi tiempo libre de estar con mis chicos para perder tiempo ahí, porque Mauro ni es turco, ni va a vivir en Turquía el día que se retire. ¿Cómo me exigen a mí? ¿Cuántos futbolistas conocen que se separan y los hijos se quedan viviendo en el país después de terminar su contrato con el club?”, sentenció. Sin embargo, el enojo no acabó ahí, ya que cerró con una fuerte frase que provocó inestabilidad en las negociaciones que Icardi mantiene con el Galatasaray.

La dura crítica de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "La única vez que se quiso separar de mí fue cuando le propuse el contrato de Turquía"

Durante la entrevista en SQP (América), Wanda Nara reveló una intimidad de Mauro Icardi que generó tensiones, en medio de su negociación por continuar su carrera futbolística en el Galatasaray. En medio de su descargo furioso, la conductora aseguró que, antes de haberse mudado al país euroasiático, el futbolista siempre odió Turquía, que fue ella quien le insistió por su llegada al Galatasaray desde cero. "Ni Mauro quiere estar en Turquía. Si yo les muestro a ustedes los chats, la única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato a un país de mi**** con gente de mi****", reveló sin escrúpulos.

Los dichos denunciaron una vez más a Mauro Icardi, y buscaron ser una defensa para Wanda Nara, quien quiere mantener a todos sus hijos en la Argentina, donde actualmente realizan sus actividades. Sin embargo, la tensión y el enojo habría aparecido en la contraparte, quien está en medio de una negociación para realizar sus últimos años de carrera en el Galatasaray. El próximo fin de semana estaría en su regreso, junto a la China Suárez, pero los comentarios comenzaron a aparecer.

Mauro Icardi, China Suárez, Wanda Nara

Entre estrategias legales y denuncias mediáticas, la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue cada vez más encendida. Mientras Francesca e Isabella disfrutan de unos días con su papá, el futbolista y la modelo siguen lanzándose dagas, exigencias y denuncias que generan un nuevo debate en redes sociales.

A.E