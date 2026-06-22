El look de Antonela Roccuzzo en el partido de la selección contra Austria: homenaje a Messi, mini cartera y pantalón cargo

Antonela Roccuzzo entiende que su vida fusiona sus proyectos empresariales relacionados a la moda con el estilo de vida deportivo de Lionel Messi. Es así como se volvió una influencia y ejemplo de las mujeres de la selección y de las fanáticas del deporte, que logra imponer la tendencia en cada evento en el que participa. La empresaria se robó las miradas de todos, desde su previa a la Copa Mundial 2026, en Estados Unidos, y se lleva los comentarios de los expertos con cada look para los partidos. En esta ocasión, y con los nervios a flor de piel en el enfrentamiento Argentina vs. Austria, deslumbró con su look para alentar a la selección.

Antonela Roccuzzo y sus hijos en Estados Unidos

El look de Antonela Roccuzzo en el partido Argentina vs. Austria

Antonela Roccuzzo sabe que su presencia en diferentes eventos impone la tendencia fashionista del estilo effortless y sporty. La empresaria es la cara de la estética que fusiona la comodidad de ciertas prendas deportivas, con la elegancia de la moda neutra, los diseños ceñidos y la originalidad de los sastreros. Es por eso que, durante el Mundial 2026, se está llevando los comentarios de los expertos fashionistas, gracias a cómo impone su amor por la camiseta argentina y su aliento para la selección.

El look de Antonela Roccuzzo.

Este lunes 22 de junio, Argentina se enfrentó a Austria, en la segunda fecha de la fase de grupos. Para exponer su aliento a Lionel Messi, quien busca una nueva consagración de gloria, no dudó en apostar por la comodidad y la moda como forma de expresión. Antonela Roccuzzo apostó por un look deportivo chic, combinando la camiseta de Argentina en versión crop top con los pantalones cargo negros. También incluyó una mini cartera Chanel dando un toque elegante y práctico.

Antonela Roccuzzo y un ritual para alentar a Lionel Messi

La selección argentina busca una nueva consagración de gloria, en esta Copa Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Las mujeres de los jugadores los acompañan en cada partido, y buscan alentarlos para darle las energías necesarias. Sin embargo, Antonela Roccuzzo sorprendió a todos durante el debut de la Argentina contra Argelia, al demostrar que sigue un "ritual" para darle fuerzas a Lionel Messi y todos sus compañeros.

En las redes sociales, se viralizó un clip donde aparecía la empresaria rezando con las manos unidas y la cabeza gacha en el palco del estadio de Kansas City. Este gesto no viene solo del Mundial 2026, sino que también lo realizó durante las fechas de la Copa del Mundo del 2022. De esta manera, mostró el apoyo condicional a la selección y a su esposo. En esta nueva fecha de enfrentamiento, los fanáticos apostaron a que el ritual volviera a dar sus frutos.

Antonela Roccuzzo impuso tendencia de moda, y acompañó a la selección argentina en un nuevo enfrentamiento de la fase de grupos del Mundial 2026. Con la camiseta siempre como elección y en su corazón, dejó en claro por qué es una de las influencias de la moda sporty chic más importante del mundo, y llevó fuerzas desde su presencia en el AT&T Stadium de Arlington, en la ciudad norteamericada de Dallas, Texas.

A.E