Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por la salud de su hija: le hicieron 5 perforaciones y tiene una infección

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma otro capítulo. Luego de que se conocieran detalles de la medida judicial que logró la modelo y complica la salida del deportista de la Argentina, salió a la luz una nueva denuncia que involucra a una de sus hijas en común. Furiosa y sin callarse nada, la presentadora reveló que le hicieron cinco perforaciones a la menor y esto le generó una infección.

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi por la afección que sufre su hija

En medio de un nuevo conflicto judicial y mediático con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a apuntar contra su expareja y reveló un episodio que le generó mucha indignación. La conductora contó que una de las hijas que tiene en común con el futbolista sufre una afección en su oreja porque le hicieron cinco perforaciones. Según aseguró furiosa, esta decisión fue tomada sin su autorización.

La polémica sale a la luz apenas días después de que Wanda Nara lograra, a través de su abogada Ana Rosenfeld, una medida que complica seriamente los planes del delantero. De acuerdo a lo trascendido, la Justicia habría dispuesto una prohibición de salida del país para Mauro Icardi por una deuda vinculada al pago de las cuotas alimentarias de sus hijas. Esta situación complica al jugador que tiene previsto regresar a Turquía a fines de este mes para renegociar su contrato con el Galatasaray.

Wanda Nara

En medio de este delicado panorama, Wanda Nara decidió romper el silencio y contar qué fue lo que ocurrió cuando sus hijas regresaron de pasar varios días junto a su padre en la denominada "casa de los sueños", la propiedad donde actualmente vive Mauro Icardi junto a la China Suárez y los tres hijos de la actriz.

Durante una entrevista con Yanina Latorre en su ciclo Sálvese Quien Pueda (América TV), la empresaria cosmética relató el episodio que la llevó nuevamente a cuestionar algunas decisiones tomadas por el jugador respecto a la crianza de las menores. “A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó”, expresó molesta e indignada.

Además de manifestar su enojo por no haber sido consultada, Wanda Nara explicó que las perforaciones le generaron complicaciones posteriores a la niña. “Se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron”, manifestó, dejando en claro que el problema no solo fue la falta de consenso sino también las consecuencias que tuvo para la pequeña.

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: "Hay cosas que como padres tenemos que consensuar"

En este sentido, Wanda Nara también deslizó que la iniciativa habría sido directamente de Mauro Icardi. “Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”, sostuvo, marcando una vez más las diferencias que existen entre ambos a la hora de tomar decisiones vinculadas a la crianza de sus niñas.

Wanda Nara apuntó, una vez más, contra Mauro Icardi

Luego, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los límites que deben existir cuando los padres están separados. “Hay cosas que como padres tenemos que consensuar”, señaló en SQP. Finalmente, dejó en claro cuál es su postura: “Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay un montón de cosas que no autorizo”.

De esta manera, Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por la salud de su hija. La mediática contó que a la menor, de quien no quiso revelar el nombre, le hicieron 5 perforaciones en su oreja y ahora sufre de una afección. Además, contó que fue una decisión que tomó su expareja sin consultarle previamente.