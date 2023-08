Wanda Nara rompió el silencio sobre todo lo que pasó con respecto a su salud desde que Jorge Lanata reveló que la empresaria tendría leucemia. La conductora de "Masterchef" habló con Ángel de Brito quien contó detalles de la charla en "LAM".

El conductor le preguntó a Wanda Nara cómo se sentía y aunque la empresaria aseguró que actualmente está bien, confesó que en un momento creyó que se estaba por morir.

Antes de que a Wanda Nara le dieran el diagnostico sobre su enfermedad, la modelo relató que ingresaba personal de salud a su habitación y sin darle motivos, la abrazaban mientras lloraban, lo que la tomó por sorpresa.

"Entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Yo le decía a Mauro: 'Me voy a morir y no me lo dicen'", expresó Wanda Nara erizando la piel de las angelitas que escuchaban atentamente lo que contaba Ángel de Brito en vivo.

Wanda Nara junto a su familia en Estambul.

La bienvenida que le dieron a Wanda Nara en Turquía

Durante el fin de semana, Wanda Nara partió a Estambul junto a su esposo, Mauro Icardi y 4 de sus 5 hijos: Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, ya que Valentino se quedó en Buenos Aires para cumplir con sus compromisos en River Plate.

Los turcos le dieron una bienvenida magnífica a Wanda Nara y su familia y hasta pintaron una bandera con su rostro y el de Mauro Icardi. Carteles dedicándole una pronta mejoría se leyeron en la tribuna cuando la empresaria entró a la cancha con su familia.