La condición que ponen la reina Letizia y el rey Felipe para las comidas en sus reuniones

Las cenas protocolares de la realeza son un evento observado por los expertos fashionistas, debido a los looks de los presentes, los seguidores de las familias políticas y por los fanáticos culinarios. Las comidas y las mesas hablan de cómo es la relación entre los invitados y los anfitriones, al mismo tiempo que expresan cómo quieren ser vistos los dueños del palacio. Es por eso que la reina Letizia y el rey Felipe no dejan este punto sin observar y mantienen un pacto con los trabajadores sobre la condición más importante que se debe cumplir al momento de preparar las comidas.

Rey Felipe VI, Letizia Ortiz y el nuevo presidente de la República de Portugal

Las condiciones que imponen la reina Letizia y el rey Felipe VI a la hora de preparar el menú de sus reuniones

La reina Letizia y el rey Felipe recibieron al nuevo presidente de la República de Portugal, António José Seguro, este lunes 20 de abril en el Palacio Real de Madrid. Los medios de comunicación no tardaron en seguir este momento especial para los protocolos políticos y los lazos entre ellos y la realeza. Sin embargo, los fanáticos de lo gourmet destacaron la gran mesa que, otra vez, se posicionó como una manera de expresarse frente a los extranjeros. La realidad es que la Familia Real española no deja pasar el menú y la presentación en ninguna de sus reuniones, y es debido a que tienen una clara condición que se debe cumplir.

Varios medios expertos dieron a conocer que, por estricto protocolo, existe un menú diseñado para cada ocasión que se planea meses antes. El equipo de Patrimonio Nacional suele encargar a reconocidos chefs la tarea de preparar una comida que sirva como carta de presentación de la riqueza gastronómica española, por lo que el producto nacional es el eje en el que se sustentan las distintas elaboraciones. Paco Roncero relataba en Cuatro que desde Palacio se les da libertad creativa, pero con una clara línea que muestre los productos españoles.

“Avisan de que quieren hacer un evento y las personas que van a venir. Desde Casa Real, las consignas siempre son cocina saludable y productos de España”, expuso como condición que piden los reyes. De esta manera, se diseña un menú que puede contener “guiños a influencias de diferentes cocinas, dependiendo del país que venga”. Por último, las comidas se disfrutan en una mesa de tablones de madera sobre caballetes, con un largo de unos 35 metros de largo en función de los invitados. La elegancia se ve a través de sus manteles pulcros, blancos y lisos, al igual que su vajilla con detalles en oro.

Las cenas de la realeza

Un cambio que vino con la reina Letizia: comidas saludables como base

Si bien las condiciones frente a las comidas con invitados provienen de antes de la reina Letizia y el rey Felipe, hubo un claro cambio en la preparación de platos desde que ellos se volvieron reyes de España. Según dieron a conocer en medios de comunicación trabajadores del lugar, las elaboraciones ahora son más saludables que durante el reinado del rey Juan Carlos. Algunos expertos unieron esta tendencia con la fijación de la reina Letizia por mantener una dieta sana y equilibrada, evitando el consumo excesivo de grasas y carnes rojas, y predominando el pescado como acompañamiento.

Las cenas de la realeza

La Casa Real no deja pasar ningún detalle al momento de honrar la visita de algún personaje de importancia en el Palacio. La reina Letizia y el rey Felipe buscan la manera de expresar su cultura frente a sus invitados, y lo encuentran condicionando el menú de sus comidas a que sean saludables y con productos españoles. Si bien la libertad creativa de los chefs termina siendo la cereza del postre, este detalle que los reyes exigen se vuelve el centro de una cena de gala.

A.E