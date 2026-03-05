Se filtró un video de Susana Giménez en traje de baño a sus 82 años y causó revolución

Alejada de la televisión, Susana Giménez reapareció públicamente y sorprendió al mostrarse en traje de baño a sus 82 años. La conductora, que celebró su cumpleaños en Madrid en enero pasado, se mostró en malla y el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Así luce Susana Giménez a sus 82 años

El regreso de Susana Giménez a la Argentina no pasó inadvertido. Tras permanecer cerca de un mes en España, la diva volvió a Buenos Aires y su aparición generó una inmediata repercusión. La imagen en cuestión es un video que dura segundos y muestra cómo está físicamente. La encargada de compartir el llamativo material fue Laura Ubfal, quien contó que se encontraba grabando una campaña publicitaria.

Los usuarios de las distintas plataformas no tardaron en reaccionar y comentar al respecto ya que en el posteo, Susana Giménez luce espléndida en traje de baño. La pieza veraniega que eligió la presentadora para mostrarse en público es una malla enteriza en color negro, al que le agregó un cinturón dorado cruzado. Este toque fashionista elevó la prenda y llevó su sello personal: su tono favorito.

Susana Giménez

Además, Susana Giménez se muestra con un sombrero boho chic, anteojos de sol y una túnica negra. Estos complementos le brindaron una impronta fashionista a su look. En la breve filmación se la puede ver caminando hacia el jardín de una sofisticada residencia mientras se encuentra acompañada de su equipo de maquillaje, peinado y estilismo. Entre los tantos mensajes que recibió la publicación, los usuarios resaltaron su estética y belleza.

De hecho, hicieron hincapié en su edad. "Chicos tiene más de 80 años no se puede creer", "Es tan diva", "Está divina", "Diosa", fueron algunos de los tantos comentarios al respecto. Sin embargo, otros internautas señalaron que el clip podría tener “filtros” y también insinuaron que su apariencia actual sería resultado de varias intervenciones estéticas.

Yanina Latorre reveló qué se hizo Susana Giménez para lucir espléndida a los 82 años

En los medios, su imagen radiante tampoco pasó desapercibida. A partir de entonces comenzaron a circular preguntas sobre si se realizó algún procedimiento estético durante su reciente viaje a Europa. Ante el revuelo y las dudas, Yanina Latorre afirmó que Susana Giménez se realizó un tratamiento enfocado en mejorar el bienestar general.

“Hizo un tratamiento de un mes. Esplendida apareció. No fue estético, es de bienestar, como ella se operó las caderas”, explicó la conductora en su programa Sálvese quien pueda (América TV) dejando en claro que no se trató de una cirugía estética tradicional. En este sentido, contó que la artista habría asistido a una clínica exclusiva frecuentada por personalidades internacionales. Allí, se sometió a un método de última generación que está ganando popularidad entre celebridades de todo el mundo.

“Hay una máquina nueva en Madrid a la que vas todos los días durante un mes. Se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva, espléndida y que no le duele nada”, agregó. Ximena Capristo, por su parte, comentó que Susana Giménez recurrió a este lugar, principalmente, para mejorar sus dolores de espalda y cadera.

De esta manera, el video de Susana Giménez en traje de baño a sus 82 años que se filtró en redes sociales causó revolución y sorpresa total. El mismo cosechó desde halagos hasta críticas y dudas acerca de su apariencia real. Lo cierto es que la propia Yanina Latorre dio a conocer que esto podría ser el resultado de un tratamiento integral que realizó en España.