El exclusivo tratamiento médico que Susana Giménez se hizo en Madrid: "No fue con células madre"

Susana Giménez volvió a la Argentina luego de pasar varias semanas en Madrid, donde aprovechó su estadía para realizar un tratamiento médico que despertó curiosidad. La conductora se sometió a un procedimiento destinado a aliviar una hernia de disco y un fuerte dolor en la rodilla que arrastraba desde hace tiempo.

El exclusivo tratamiento médico que Susana Giménez se hizo en Madrid

Susana Giménez explicó que decidió viajar a Madrid tras la recomendación de su médico en Argentina, el doctor Alejandro Druetto, quien venía tratando sus dolencias desde hace tiempo. “Me hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo siempre, que me la inyectaba el doctor Druetto. Nada más que eso. Estuve un mes con el tratamiento, iba dos veces por día”, detalló.

Según contó la propia diva, permaneció un mes en la capital española realizando sesiones diarias de aproximadamente dos horas cada una. Lejos de tratarse de una cirugía, el método se basó en el uso de tecnología de última generación. “Me dijeron que no las tienen ni en Estados Unidos”, explicó entusiasmada al ser consultada sobre las máquinas utilizadas durante el tratamiento.

En diálogo con SQP (América TV), la conductora dio más detalles sobre el procedimiento y se ocupó de aclarar algunos rumores que circularon sobre su salud. “Fue un tratamiento con una máquina y una bomba de diapasón. Los nombres son rarísimos, pero no fue con células madre”, aseguró.

De qué se trata el tratamiento que podría haber realizado

Aunque Susana Giménez no dio el nombre exacto del procedimiento, por las características que describió algunos especialistas señalan que podría tratarse de una técnica vinculada a la ozonoterapia o terapias regenerativas similares.

Este tipo de tratamientos se utilizan con frecuencia para aliviar dolores articulares y problemas de columna sin necesidad de cirugía. La ozonoterapia, por ejemplo, consiste en aplicar una mezcla de oxígeno y ozono con el objetivo de reducir la inflamación, mejorar la oxigenación de los tejidos y estimular procesos de recuperación natural del cuerpo.

Suele indicarse en casos de hernia de disco, artrosis o lesiones articulares, y muchas veces se complementa con tecnología que trabaja mediante vibraciones o impulsos mecánicos para estimular la zona afectada.