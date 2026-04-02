Así fue el primer programa de Hola, Susana, a 39 años de su estreno: Por ATC y con las líneas de teléfono colapsadas

“Yo estoy aquí para estar con ustedes, esperando que llamen. Todos los días podremos jugar…”, decía la apertura de Hola, Susana, con Susana Giménez entrando en escena entre bailarines y una escenografía que simulaba una vista urbana.

El 1° de abril de 1987, a las 13, por ATC, el programa debutó con una estructura poco habitual para la tele local: juegos en vivo, invitados y participación directa del público a través del teléfono. En ese momento, esa interacción no era regla y ahí aparece un quiebre claro, el espectador dejaba de ser pasivo y empezaba a intervenir en lo que pasaba al aire.

Susana Giménez: el debut que hizo colapsar los teléfonos

La primera consigna fue simple: adivinar cuántas nueces había en un frasco. No requería conocimiento ni habilidad, solo marcar un número. Lo que siguió fue inmediato: las líneas telefónicas colapsaron en minutos. Había cerca de 40 líneas disponibles, pero no alcanzaron frente a la cantidad de llamados, en una época donde el teléfono fijo todavía no era masivo.

Apertura teatral y una Susana que ya imponía su estilo.

El dato no quedó solo como anécdota. Desde ese primer día, el programa de Susana Giménez instaló una lógica que iba a sostener durante años: el teléfono como eje. No era un complemento, organizaba el ritmo, los tiempos y la relación con la audiencia. La gente no solo miraba, participaba, opinaba y competía. Ese vínculo en tiempo real, hoy natural, en ese momento era parte de la novedad.

Baile, juego y ritmo: el formato se definía desde el inicio.

Susana Giménez: del formato diario al fenómeno sostenido

Ese esquema inicial se mantuvo durante varias temporadas. Hola, Susana se emitió de manera diaria durante toda su etapa en ATC, entre 1987 y 1992, con ese formato basado en juegos, llamados y participación constante del público. Recién a partir de su paso a Telefe, en 1993, el ciclo se reformuló hacia un formato semanal, más centrado en entrevistas, sketches y grandes producciones, aunque sin perder del todo el juego como recurso.

Ese cambio marcó una evolución, pero también confirma el peso de la etapa inicial, porque durante esos primeros años el programa consolidó un hábito: el público llamaba todos los días, jugaba, seguía consignas simples y sostenía el vínculo con el ciclo, y esa repetición fue clave para convertirlo en fenómeno.

En ese contexto, Susana Giménez construyó rápidamente su lugar, con una conducción espontánea, directa y con margen para el error y la reacción en vivo, donde el saludo, el ida y vuelta con la gente y su forma de sostener el aire terminaron de definir el tono. A 39 años de ese estreno, ese primer programa se puede leer como un punto de inflexión, el arranque de una forma de hacer televisión que marcó el ritmo de los años siguientes.