Susana Giménez volvió a la Argentina e hizo un gran evento: de Ricardo Montaner a Marley y Soledad Pastorutti dijeron presente

Este miércoles 4 de marzo, las redes sociales se vieron revolucionadas debido al regreso de Susana Giménez a la Argentina. A través de un video que compartió Alejandro “Marley” Weibe en su cuenta personal de Instagram, se puede ver cómo el presentador de Telefe agasajó a la mítica conductora, contando con la presencia especial de Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti.

Marley, el gran anfitrión de la noche

De acuerdo con lo anunciado por Marley en la famosa red social de la camarita, Susana Giménez regresó al país y se reunió en la casa del conductor, quien ofició de anfitrión. “Noche de asado y amigos”, escribió flamante en la descripción del clip en la que se la ve a la artista fundirse en un abrazo con Ricardo Montaner. “No sabés las ganas que tenía de verte”, dice el intérprete, mientras que ella responde: “Mi precioso. ¡Ay qué lindo!”, mostrando su conexión a la distancia.

Marley, Ricardo Montaner y Diego Núñez | Instagram

“Hermoso reencuentro anoche con Ricardo Montaner junto a Susana Giménez y la Sole que vino especialmente de Arequito”, detalló el comunicador ante sus más de 8,2 millones de seguidores. De inmediato, el padre de Mau & Ricky devolvió la gentileza y desplegó sus emociones en la caja de comentarios: “Que lindo la pasamos Ale, fueron unas horas de refrescar la amistad y de recordar con humor y nostalgia, volver a verlos me hace bien en unos días de tanto trabajo y soledad”. En este marco, resaltó los dotes culinarios del papá de Mirko y Milenka: “Te quiero y no me olvido de reafirmar lo gran asador que eres”. Asimismo, transmitió su cariño a la folclorista y a la histórica conductora del canal de las pelotas.

Ricardo Montaner, Susana Giménez y Soledad Pastorutti en la casa de Marley | Instagram

Milenka jugó con Susana Giménez

A su corta edad, Milenka, la hija de Marley, se rodea de las figuras más emblemáticas y resonantes del espectáculo. Mientras su papá preparaba el asado para los invitados, la nena de un año jugaba con Susana Giménez y Elizabeth “Negra” Vernaci en el living de exterior, mientras que de fondo se escuchaban risas y murmullos típicos de una reunión social.

La longeva actriz, disfrutaba de la ternura de la niña y celebraba cada acción con un gesto de cariño y sonrisa cómplice. En paralelo, también se la ve distendida charlando con el solista disfrutando de la templada noche. Finalmente, todos juntos en compañía de importantes productores y ejecutivos del ambiente compartieron la cena preparada íntegramente por el dueño de casa, sellando así una velada que combinó risas, anécdotas, reencuentros y ¿posibles acuerdos comerciales?

De esta manera, Marley se convirtió nuevamente en el anfitrión de una velada atravesada por el reencuentro con Susana Giménez, y la posibilidad que la cena entre amigos se transforme la víspera de comenzar a entretejer una nueva edición de La Voz Argentina. La presencia de Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti -históricos jurados del certamen- y de Diego Núñez en la casa del conductor darían cuenta de que Telefe se tendrá un nuevo proyecto entre manos.

NB