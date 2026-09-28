Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: empresario gastronómico y una convivencia de días en Nordelta

Después de su separación de Tomás Mazza y de un tiempo en el que eligió mantener su vida sentimental lejos de la exposición mediática, Juanita Tinelli volvió a quedar en el centro de las miradas por una publicación que despertó rumores sobre su presente amoroso. La hija de Marcelo Tinelli compartió una foto junto a un joven con quien tendría una relación desde hace varios meses y acompañó la postal con una particular declaración por su cumpleaños.

Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio

“Feliz cumpleaños mi Chuno, te elijo todos los días”, escribió la modelo en una de sus historias de Instagram junto a una imagen en la que ambos aparecen abrazados. Aunque la hija del conductor no habría realizado una presentación formal de su pareja, el gesto fue interpretado como una señal de la cercanía que existe entre ellos y rápidamente generó repercusiones. La información sobre el vínculo fue luego ampliada por Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece), donde contó detalles sobre quién es el joven que habría conquistado a la modelo.

Quién es Junior Hernández, el joven que estaría en pareja con Juanita Tinelli

Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show, Junior Hernández es un joven emprendedor que tiene varios food trucks en la zona de Tigre y que además estaría por lanzar su propia marca de electrolitos. La periodista también reveló que la relación con Juanita Tinelli lleva varios meses y que ambos llegaron incluso a convivir durante un tiempo en una casa alquilada. “Me dijo Juanita que salen desde mayo, así que están hace cuatro meses. Son novios y estuvieron un tiempo conviviendo en Nordelta. Hace poco dejaron la casa porque la alquilaban”, aseguró la panelista.

Durante el programa, también contó cómo se conocieron y de qué manera habría surgido el romance: “Se conocieron porque es el mejor amigo de su mejor amiga. Ya se conocían desde hacía tiempo, pero cada uno estaba en la suya, con otras parejas. Cuando cortaron se reencontraron y ahí surgió el amor. Ella está re bien, él parece ser un divino”, relató. De acuerdo con esa versión, el vínculo comenzó después de que ambos terminaran sus respectivas relaciones y, con el tiempo, se transformó en el noviazgo que Juanita ahora dejó ver públicamente a través de sus redes sociales.

El episodio que habría marcado el comienzo del romance

La relación también quedó vinculada a un episodio que había generado repercusiones alrededor de la vida sentimental de Juanita Tinelli. Según contó Iglesias, durante el escándalo que protagonizó la modelo con su ex en un boliche, ella habría sido vista besándose con un joven cerca de Tomás Mazza. De acuerdo con la versión de la periodista, aquel hombre era precisamente Junior, quien con el tiempo se habría convertido en su actual pareja.

Junior, el nuevo novio de Juanita Tinelli

Con el paso de los meses, el vínculo habría avanzado hasta transformarse en una relación estable, siempre según la información difundida en el ciclo de espectáculos. La propia publicación de Juanita Tinelli parece haber aportado ahora una nueva pista sobre ese presente: lejos de limitarse a una foto casual, eligió dedicarle un mensaje afectuoso por su cumpleaños y asegurar que lo elige todos los días. Así, después de mantener durante un tiempo un perfil reservado respecto de su vida amorosa, la modelo volvió a mostrar públicamente a una persona que ocupa un lugar especial en su presente.