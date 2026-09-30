Robbie Williams cantó para sus fans en la puerta del Hotel Faena: “¡Perdón por tardar tanto tiempo en volver!”

El regreso de Robbie Williams a la Argentina trasciende el plano puramente musical para convertirse en un reencuentro cargado de nostalgia y fervor. El artista británico siempre mantuvo un vínculo afectivo único con el público local, caracterizado por una reciprocidad apasionada que se remonta a sus primeras visitas en los años 90.

En este 2026, la expectativa por volver a verlo sobre un escenario llegó a su punto máximo, consolidando una espera que parecía interminable para sus seguidores más fieles. En las últimas horas, el ídolo pop sorprendió a los fanáticos que hacían guardia en las inmediaciones de su alojamiento al regalarles un show improvisado y acústico. Con una guitarra y su inconfundible carisma, el cantante rompió el protocolo de seguridad para entonar sus grandes éxitos a centímetros de la gente, transformando la vereda en un escenario íntimo y demostrando que su amor por este país sigue completamente intacto.

Robbie Williams cantó para sus fans en la puerta del Hotel Faena

Robbie Williams cantó para sus fans en la puerta del Hotel Faena

Durante la tarde del martes 29 de septiembre de 2026, en las afueras del Hotel Faena Buenos Aires, ubicado en el exclusivo barrio de Puerto Madero, un grupo de aproximadamente 40 fanáticos aguardaba pacientemente en la puerta con la simple ilusión de ver pasar a su ídolo. Sin embargo, la jornada dio un vuelco absoluto cuando Robbie Williams rompió los esquemas habituales y salió caminando a la calle sin intermediarios para interactuar cara a cara con la gente. Durante un primer contacto que se extendió por unos diez minutos, el músico conversó de manera sumamente amena y cercana con sus fieles seguidores, contagiando su habitual simpatía.

Fue justamente en esta primera interacción donde el artista aprovechó para disculparse profundamente por las dos décadas de ausencia desde su mítica presentación de 2006. Con una honestidad brutal que conmovió a los presentes, el cantante exclamó: "¡Perdón por tardar tanto tiempo en volver! Tenía que haber venido antes, no pude, estuve ocupándome un poco de mí y de mis demonios”.

Antes de reingresar momentáneamente al establecimiento, el cantante británico selló una promesa contundente frente a la multitud que lo rodeaba. "Si encontraba una guitarra, volvería", escribió en redes sociales una fanática. Minutos más tarde, la gran sorpresa llegó y, fiel a su palabra, el exmiembro de Take That regresó a la vereda acompañado por su guitarrista para cumplir con lo prometido. En plena vía pública y sin micrófonos, armó un setlist improvisado de cuatro canciones en versiones íntimas y desenchufadas. Las canciones elegidas para el emotivo mini unplugged fueron "All My Life", "Selfish Disco", "Advertising Space" y un final de pura euforia colectiva entonando a viva voz el clásico "Angels". El artista se tomó además el atrevimiento de realizar una videollamada familiar en vivo para presentarles a "sus fans de Argentina", demostrando por qué es considerado un showman de excelencia mundial.

Todo lo que tenes que saber del show de Robbie Williams en Buenos Aires

La fiebre por el regreso de Robbie Williams a los escenarios argentinos alcanzó su punto máximo con la confirmación de su seguidilla de conciertos en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de su aclamada gira internacional, el cantante británico se presentará esta semana en el Movistar Arena. Las citas oficiales con sus fieles seguidores están pactadas para el jueves 1, viernes 2 y domingo 4 de octubre de 2026, tres fechas que colgaron el cartel de localidades completamente agotadas a las pocas horas de salir a la venta.

Para quienes ya cuentan con sus respectivos tickets, la productora del evento detalló el riguroso cronograma logístico de las tres jornadas: la apertura de puertas del estadio se realizará puntualmente a las 19:00 hs, mientras que el inicio del espectáculo principal está fijado para las 21:00 hs. El quinteto pop británico The Lottery Winners será la banda soporte encargada de encender los motores del recinto. El reencuentro de Williams con su público promete una imponente puesta en escena donde presentará formalmente su nuevo álbum Britpop, trabajo discográfico con el que recientemente batió récords históricos en el Reino Unido. Sin embargo, la velada también funcionará como un emocionante viaje en el tiempo, ya que el británico repasará los grandes éxitos de su carrera solista que marcaron a fuego a una generación entera.

Todo lo que tenes que saber del show de Robbie Williams en Buenos Aires

Este show espontáneo frente al Hotel Faena funcionó como el preámbulo perfecto para una semana histórica. Robbie Williams demostró que la pasión de sus fanáticos argentinos sigue intacta, transformando la vereda en un escenario íntimo y sellando una promesa de amor incondicional antes de hacer vibrar a todo Buenos Aires.

A.E