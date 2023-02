Qué es de la vida de Tyra Banks: la súpermodelo que pasó de Victoria’s Secret a Harvard

Tyra Banks es una de las supermodelos más emblemáticas de los últimos tiempos y lo cierto es que llegó a París en 1991 con el anhelo de estar en los desfiles más importantes del momento. Sin embargo, no todo fue sencillo para esta mujer que debió romper barreras para crear una nueva era en el mundo de la moda.

Tyra Banks se convirtió en la primera modelo afroamericana en posar para la portada de la revista GQ. La supermodelo cautivó al mundo entero con sus ojos verdes, su 1.80 metro de altura y una simpatía arrasadora.

Cómo fueron los inicios de Tyra Banks en el mundo de la moda

Nacida en Los Ángeles, California, fantaseaba con ser modelo desde su infancia, pero no dejaba de lados los estudios. Aunque era una destacada alumna sufría en la escuela por el bulliying de sus compañeros, quienes la tildaban de “Patito Feo”, discriminándola por el color de su piel y sus curvas.

Tyra suele recordar con nostalgia que la rechazaban en cada casting al que se presentaba. Estamos hablando de una época en la que Naomi Campbell triunfaba sobre las pasarelas, y tal como ella misma contó, el racismo estaba muy presente en el mundo de la moda. “Todos los días me iba llorando a casa porque no me elegían, y me parecía muy cruel que me dijeran que no simplemente porque ‘ya había una mujer negra en el modelaje’ y esa era Naomi”, contó en 2019 durante una entrevista con The Wall Street Journal.

Finalmente, al cumplir los 16 años fue seleccionada por la prestigiosa agencia Elite Model Management, y ese fue su boleto de ida a la capital francesa.

Tyra Banks

En 1996 protagonizó su primera tapa en la revista Sports Illustrated, donde coincidió con la argentina Valeria Mazza: ambas con bikinis animal print brillaron ante la lente profesional con sus pelos al viento.

En 2003 Tyra Banks se convirtió en la creadora y productora de un nuevo formato de reality show basado en el modelaje: America’s Netx Top Model, un programa cuyo público arrasaba en más de 140 países. Luego tuvo la oportunidad de dar un paso más y condujo su propio programa al que llamó The Tyra Banks Show, que tuvo cinco temporadas, desde el 2005 hasta el 2010, y fue la ganadora de seis premios Emmy.

Tyra Banks junto a Valeria Mazza

Otra de las facetas de esta modelo es la escritura. En 1998, Banks fue coautora de un libro titulado Tyra's Beauty, Inside and Out.​ Anunció en mayo de 2010 que escribiría una novela, titulada Modelland basada libremente en su propia experiencia como modelo.​ Fue publicado en septiembre de 2011, con la intención de ser el primero de una serie planificada de tres partes;14​ Modelland encabezó la lista de los más vendidos del The New York Times Best Seller list en octubre de 2011. En 2018, Banks y su madre, Carolyn London, fueron coautoras de un libro titulado "Perfect is Boring".​

Tyra Banks

Banks se "retiró" del mundo del modelaje en 2005 pero lo cierto es que su vida no quedó ahí. En 2010 se graduó en la Universidad de Harvard, con la idea de impulsar aún más su negocio en Internet. Una apuesta por la que tuvo que desembolsar 31.000 dólares al año, solo para pasar tres semanas en el campus

Qué es de la vida de Tyra Banks en la actualidad

Lo cierto es que Tyra Banks tiene múltiples emprendimientos y aunque no se alejó al 100% de la moda y continúa protagonizando portadas de revistas y numerosos eventos, logró cumplir un sueño de toda la vida: tener su propia heladería.

Cuando la supermodelo y superempresaria estaba creciendo, todos los viernes por la noche, después de la cena, ella y su madre iban a la heladería de su localidad para disfrutar de una delicia fría y cremosa. Desde entonces, el objetivo de toda la vida de Tyra fue fundar su propia compañía de helados, y con SMiZE Cream, ese sueño se ha hecho realidad.

cs.