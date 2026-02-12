Isabel Macedo mostró el rotundo cambio de look de Belita, su hija: "Una mini Isa"

Isabel Macedo volvió a enternecer a sus seguidores al mostrar el rotundo cambio de look de Belita, su hija de 7 años, quien se prepara para la vuelta al cole y el inicio de un nuevo ciclo escolar. Es por este motivo que la actriz compartió en sus redes sociales el paso por la peluquería de su heredera y dejó en claro que, en la recta final de las vacaciones de verano, era hora de renovarse para arrancar las clases con todo.

Así es el nuevo look de Belita, la hija de Isabel Macedo

La pequeña Belita, hija de Isabel Macedo, pasó por la peluquería junto a su mamá y sorprendió con una transformación que rápidamente generó repercusión en la web. “Cambio de look”, anunció la actriz en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó imágenes del antes y el después. La nena, la mayor de las hermanitas Urtubey-Macedo, se mostró sonriente y entusiasmada con el resultado en todo momento, dejando ver su frescura y espontaneidad frente a cámara.

Cambio de look de Belita, la hija de Isabel Macedo | Instagram

El estilista recortó el largo del cabello para sanear las puntas dañadas, y sumó movimiento con un flequillo largo peinado hacia los costados. El nuevo corte enmarcó su rostro y resaltó sus facciones, aportándole un aire aún más dulce y natural. La propuesta respetó su esencia infantil, pero con un toque moderno que realzó su personalidad.

Además del corte, el estilo renovado mantuvo detalles que hablan de su impronta veraniega: la trenza decorada con hilo encerado negro y pequeños caracoles, recuerdos de sus días en las playas de Punta del Este. Ese guiño playero le dio un aire relajado y divertido a la nueva melena, combinando lo práctico para el colegio con un detalle distintivo que refleja su espíritu alegre.

Cambio de look de Belita, la hija de Isabel Macedo | Instagram

Belita feliz y cada vez más parecida a Isabel Macedo

El resultado fue una imagen renovada y luminosa. Con el cabello más corto y liviano, la hija mayor de Isabel Macedo lució un rostro despejado, lleno de sonrisas y ternura. La transformación no solo marcó el cierre de las vacaciones, sino también el inicio simbólico de una nueva etapa escolar, con la frescura propia de su edad y con un cabello maleable y versátil.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios destacaron el impresionante parecido físico con su madre y la llenaron de elogios. “Son dos gotitas de agua”, “Mini Isa” y “El clon de su mamá” fueron algunas de las frases que inundaron la publicación. Incluso Juan Manuel Urtubey, papá de la niña y ex Gobernador de Salta, se sumó con un mensaje cariñoso: “Planazo de los amores de mi vida”.

Con este tierna video, Belita, hija de Isabel Macedo, volvió a conquistar las redes de su mamá y demostró que, además de heredar la belleza de la actriz, también comparte su carisma y luz natural. Lista para volver al cole, la pequeña inició el año con estilo propio y una renovación en su imagen que ya dio que hablar.

NB