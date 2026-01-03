En exclusiva, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey vivieron una tarde sin hijas y a puro sol en Punta del Este

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey dejaron Salta y viajaron a Uruguay para pasar unas vacaciones como novios. La flamante pareja se convirtió en los protagonistas de esta tarde del verano esteño al ser vistos disfrutando de un paseo íntimo y distendido en Punta del Este. Lejos del ruido mediático y de la rutina familiar, la actriz y el dirigente se regalaron un paréntesis para disfrutar de su amor de pareja sin sus hijas.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey a solas en Punta del Este

En este primer fin de semana del año, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey eligieron un plan simple, que combinó relax y conexión. Instalados en la playa exclusiva del balneario uruguayo, compartieron mates bajo la sombrilla, sentados en cómodas reposeras y entregados a la tranquilidad que le ofrece el lugar. Ella, atenta y relajada, fue quien tomó el mando y cebó, marcando el ritmo de una tarde pensada para el disfrute y la desconexión.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey | Créditos: RS Fotos

El día acompañó a la perfección: una jornada llena de sol, con temperatura templada y el sonido constante del mar como telón de fondo. Sin apuros ni ajetreadas agendas, la pareja se mostró muy acaramelada, disfrutando de la sencillez que caracteriza a los días de descanso.

Más tarde, el plan como novios continuó con una caminata por la orilla del mar, uno de esos rituales clásicos del verano que invita a conectar con la naturaleza y pasear tomados de la mano. Entre pasos lentos, miradas cómplices, charlas animadas y el agua que cubría sus pies, dejaron en evidencia un vínculo consolidado, sostenido por la química que los une.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey | Créditos: RS Fotos

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey: estilo y romance

En cuanto al look, Isabel Macedo optó por una estética relajada y veraniega: una camisa blanca oversize, de caída suelta y escote profundo, ideal para el clima costero. Además, sujetó su cabello con un rodete alto y coronó son los infaltables anteojos de sol. Juan Manuel Urtubey, por su parte, acompañó el espíritu informal, integrándose al estilo descontracturado que predomina en la costa esteña con una camisa azul y bermuda estampada.

Las sonrisas fueron una constante, tanto bajo la sombrilla como junto al mar. El matrimonio se mostró sumamente enamorado en todo momento. Sin embargo, no hizo falta demostraciones exageradas: la química se manifestó en pequeños gestos, miradas y una cercanía que supieron construir en estos casi diez años juntos.

Cabe destacar que la artista y el exmandatario se conocieron por amigos en común. Tras la primera cita que consistió en una cena a solas, no se separaron más. Aun sin conocernos, esa noche supe que era él a quien yo esperaba. Era él por quien tanto recé “, contó la intérprete de la serie Margarita en una entrevista.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey | Créditos: RS Fotos

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se casaron el 24 de septiembre de 2016 y formaron una familia ensamblada junto a sus hijas Belita y Julia, además de los cuatro hijos que él tuvo en su matrimonio anterior -Marcos, Lucas, Mateo y Juana-. Esta escapada sin hijas ni compromisos fue una tierna postal de una historia que sigue escribiéndose con amor.

Créditos: RS Fotos

NB