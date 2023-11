Gerard Piqué y Shakira volvieron al centro de la atención mediática tras su polémica separación, esta vez por las nuevas revelaciones sobre una posible infidelidad que involucra a la coreógrafa Anna Kaiser.

Según el paparazzi Adri Toval, el exfutbolista habría mantenido un romance con la entrenadora antes de su relación con Clara Chía Martí. Sin embargo, lo que más indignó a los seguidores de la cantante es que Kaiser habría aprovechado su larga amistad con la colombiana para tener al menos un encuentro íntimo con Piqué mientras ella se preparaba para el Super Bowl de 2020.

Imagen reciente de Anna Kaiser junto a su hijo.

Este encuentro habría sido en una fiesta en un lugar exclusivo e incluso varios testigos afirmaron que ambos se besaron durante toda la noche, sin importar que estaban acompañados por varias personas del círculo de amistad de Shakira.

Esta aventura entre Gerard Piqué y Anna Kaiser habría sucedido a finales de enero de 2020, justo cuando Shakira celebraba el cumpleaños de sus hijos y se dirigía a Miami para prepararse para el Super Bowl.

Quién es Anna Kaiser, la conquista de Gerard Piqué antes de Clara Chía

Pese a que los rumores de su amorío con el exfutbolista no fueron confirmados, su amistad con Shakira llegó a su fin y la entrenadora ya no trabaja junto a ella. Actualmente, no hay evidencia de que la colombiana estuviera al tanto del presunto engaño.

Anna Kaiser es una reconocida entrenadora y coreógrafa que comparte habitualmente su vida diaria en sus redes sociales, incluyendo tanto sus momentos laborales como los personales.

J.C.C