Shakira vuelve a resonar ante la atención mediática. No es novedad que es una de las artistas más destacadas del año, junto con la ‘Music Session’ de Bizarrap, con quien ganó un Grammy Latino. Sin embargo, a pesar de su éxito, la cantante mantiene un bajo perfil con respecto a su vida privada. Tras separarse de Gerard Piqué, la artista se mudó a Miami con sus hijos, Sasha y Milán, para empezar de cero. No obstante, no todo es color de rosa y la vida en suelo norteamericano presentó una serie de desafíos para la familia.

Los hijos de Shakira serían expulsados de su colegio

Según ‘El Nacional’, la polémica surgió debido a las frecuentes ausencias de los niños en la escuela, causadas por los compromisos laborales de Shakira que la mantienen viajando con regularidad. Tanto Sasha como Milán, acompañan a su madre a diversas entregas de premios, generando numerosas faltas frecuentes, levantando las alertas en las autoridades de la institución “Miami Country Day School”.

La mudanza de Shakira a Miami generó complicaciones adicionales. Además de las ausencias, la molestia de los padres de la escuela se debe a los beneficios que reciben los hijos de Shakira y Piqué en la institución, así como a la atención mediática que rodea “Miami Country Day School” debido a la fama de la cantante.

Miami Country Day School

Asimismo, la institución planteó una tajante medida ante los hijos de Shakira. Según informaron, si los niños siguen faltando a clases, la escuela podría tomar medidas extremas y expulsar a Sasha y Milán por no cumplir con el calendario escolar. A pesar de ello, la cantante no se pronunció al respecto de la situación académica de sus hijos.

P.C