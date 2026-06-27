Quién es Benicio, el hijo de Ernestina Pais, y qué es de su vida

Benicio Guyot es el único hijo de Ernestina Pais, quien falleció en un trágico accidente el pasado viernes 26 de junio. En medio del dolor y la conmoción que causó el fallecimiento de la periodista, muchos se preguntan por su primogénito ya que hasta el momento siempre mantuvo perfil bajo y evitó los medios.

Así es Benicio Guyot, el único hijo Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes 26 de junio tras un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. En medio del dolor por su partida, todas las miradas se posaron sobre su único hijo, Benicio Guyot Pais, de 22 años, fruto de la relación que la periodista mantuvo con Alejandro Carlos Guyot Maschwitz.

A diferencia de su madre, quien durante décadas fue una de las figuras más populares de la televisión argentina, Benicio Guyot siempre eligió mantenerse alejado de la exposición mediática. Esa decisión fue acompañada y protegida por Ernestina Pais, que a lo largo de los años procuró preservar su intimidad.

Ernestina Pais

Ese perfil reservado también se refleja en las redes sociales. Tanto su cuenta de Instagram como la de TikTok permanecen privadas, por lo que son escasos los detalles que trascendieron sobre su vida. Además, Ernestina Pais evitaba hablar públicamente sobre él y compartía muy pocas imágenes, siempre con el objetivo de resguardar su privacidad.

Sin embargo, en distintas entrevistas dejó en evidencia que la maternidad marcó un antes y un después en su vida. En más de una oportunidad, la conductora expresó el inmenso orgullo que sentía por su hijo Benicio y publicó algunas fotografías junto a él, aunque siempre manteniendo un delicado equilibrio entre mostrar pequeños momentos familiares y proteger su privacidad.

Ernestina Pais junto a su hijo, Benicio

Una de las historias más recordadas que relató sobre su hijo ocurrió durante unas vacaciones familiares en Nueva York. Según contó, Benicio Guyot quiso bajar a conocer el subte de la ciudad y terminó saliendo por una boca distinta a la que ella esperaba. Durante varios minutos vivió una situación de enorme angustia al no encontrarlo. Sin embargo, el joven recordó el acuerdo que ambos habían establecido para esos casos y regresó por sus propios medios al hotel, donde finalmente pudieron reencontrarse.

En 2020, durante la pandemia de coronavirus, Ernestina Pais volvió a hablar públicamente sobre Benicio al contar cómo atravesaban el aislamiento obligatorio. En ese entonces, el joven tenía 17 años y había dejado de asistir a las clases virtuales. "Siempre cuando hablo con él, me dice si el mundo se va a terminar. Ellos crecieron en un mundo que tiene una fecha de caducidad. Que yo no entiendo, pero que él vive", sostuvo en aquel entonces.

Benicio Guyot, el único hijo de Ernestina Pais

Años más tarde, en 2024, Benicio Guyot volvió a quedar involuntariamente en el centro de la atención mediática. Según trascendió en aquel momento, fue ingresado en una clínica privada del barrio porteño de Saavedra tras sufrir una crisis psicomotriz. La información fue dada a conocer por Federico Flowers en LAM, donde explicó que estuvo acompañado por su padre, Alejandro Guyot Maschwitz, durante todo ese proceso. Pese a la repercusión que tuvo la noticia, Ernestina Pais nunca modificó su postura respecto de la exposición pública de su hijo y resguardó todos los detalles de su vida íntima.

Cómo se enteró de la muerte de su madre

Tras conocerse la dolorosa noticia del fallecimiento de Ernestina Pais, Ángel de Brito informó en LAM (América TV) que Benicio, el único hijo de la actriz, fue notificado del trágico hecho por efectivos policiales que se presentaron en su domicilio. En ese contexto, el conductor explicó cómo fue el momento en que el joven recibió la fuerte noticia de la perdida de su mamá. "La policía fue a buscar al hijo a su casa para notificarlo del fallecimiento y ya está al tanto", contó en el programa de espectáculos.

De esta manera, Benicio, el hijo de Ernestina Pais, se enteró del trágico accidente donde la presentadora perdió la vida el pasado viernes 26 de junio. El joven, quien nació en 2004 fruto de la relación que mantuvo Pais con Alejandro Carlos Guyot Maschwitz, evita mostrarse en redes sociales y formar parte de los medios. Por esta razón, a sus 22 años, se desconoce a qué se dedica actualmente ya que prefiere tener un bajo perfil.