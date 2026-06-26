El último mensaje de Ernestina Pais antes del accidente que le costó la vida: "Gracias vida"

Ernestina Pais falleció este viernes 26 de junio, tras un accidente ferroviario. Como suele suceder en esta época moderna, las redes sociales fueron testigo de sus últimos mensajes en vida, horas antes de su trágico desenlace.

Los últimos mensajes de Ernestina Pais

Las redes sociales son un registro de nuestra vida. Lo han sido desde sus inicios y continúan siéndolo a día de hoy, cada vez más presentes en todo lo que suceda. Lamentablemente eso también se extiende más allá de la existencia y permanecen inmóviles e inalterables, sin importar lo que suceda. Eso mismo es lo que sucedió con Ernestina Pais, cuya cuenta de Instagram terminó siendo un reflejo más que significativo del momento que pasaba, justo antes del trágico siniestro que le costó la vida.

Ernestina Pais.

La primera historia llegó pasando la medianoche de hoy. Ernestina compartía una historia en la que anunciaba la llegada de El Divorcio del año al teatro de Don Bosco, publicada originalmente por un amigo al que le prometía “un gran abrazo” cuando se vieran.

El primer mensaje que publicó Ernestina Pais.

Algunos minutos después, antes de dormir, dejaba un mensaje de buenas noches. Un pequeño video animado en el que la protagonista se decía que se amaba mucho. que significaba un mundo para ella misma y se daba un beso de buenas noches.

El video que publicó en la madrugada del viernes.

El significativo mensaje de Ernestina Pais, horas antes de su accidente.

Hoy, cerca de las 10 de la mañana, saludaba a sus seguidores con un buen día y un video sobre el mar. Finalmente, unas horas después, a eso de las 15, dejaba el mensaje más significativo. Al promocionar las nuevas fechas de su obra, El Divorcio del año, escribía: “Se agregan destinos, gracias vida”.

El último mensaje de Ernestina Pais.

Lamentablemente, ese fue el último mensaje de Ernestina Pais en sus redes sociales. La periodista y conductora, en el último tiempo convertida en actriz, falleció este viernes, luego de que su auto fuera embestida por una formación del tren Mitre, del ramal Tren de la Costa, en un paso nivel de San Isidro.