La última entrevista de Ernestina País: "No es fácil aceptar que uno está enfermo"

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Ernestina Pais a sus 54 años producto de un accidente ferroviario en San Isidro. La artista sufrió un choque con su vehículo al cruzar las vías con la barrera baja. Esta noche la actriz se habría presentado junto al elenco de El divorcio del año en el Teatro Niní Marshall de Tigre.

Ernestina Pais en su última entrevista: “La noción de enfermedad no es fácil de aceptar”.

Con su característico humor, Ernestina Pais visitó la radio para conversar 24 minutos junto a Víctor Hugo sobre su carrera y su presente como actriz. La charla comenzó haciéndole honor a Million, el restaurante, bar y casa cultural que dirigía sobre la calle Paraná desde el año 1999, “un lugar de resistencia por sobre todas las cosas”, como ella lo definía.

Ernestina Pais.

Ernestina dio el primer paso para hablar sobre su recuperación con el conductor y contó “Yo empecé terapia forzadamente con el alcoholismo. A mí me judicializaron, me metieron en una clínica de rehabilitación el 18 de marzo del 2024 y estuve seis meses y medio internada”, sentenció.

Luego habló de su presente en el mundo de la actuación en El divorcio del año, En esa instancia, la actriz y conductora contó estaba estudiando teatro junto a Fabian Vena, uno de sus compañeros en el escenario. La dramaturgia de esta obra incluye tópicos que atravesaban a la actriz de manera personal “El divorcio del año habla de todo esto… hay un montón de situaciones entre los humanos que tienen un origen en la salud mental”, comentó.

Durante la entrevista Ernestina Pais también nombró la desaparición de su padre, la negación de su madre, la forma en la que su hijo le enseñaba día a día nuevas formas de ver la vida y también de la importancia de uno de los capítulos más difíciles de su vida “Estamos escribiendo un libro sobre el episodio de la internación y hay momentos desgarradores, muy límite”. Este libro tenía fecha de lanzamiento en el año 2027 producto de cuatro cuadernos escritos a mano por Ernestina contando día por día de su internación, que duró en total seis meses.

Ernestina Pais.

Desde su última rehabilitación Ernestina Pais aprovechó cada entrevista para dar un mensaje de aceptación, crudo y visceral sin perder su humor característico. "La obra rompe la cuarta pared, el final es inesperado como sucede en la vida real y la obra te dice que este final tuvo un montón de señales que nunca viste", dijo en la charla con Victor Hugo Morales, en una entrevista que, lamentablemente, pasó a la historia de la manera más trágica.





