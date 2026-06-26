El día que Ernestina Pais reveló la lucha de su vida: "Yo lo había intentado muchas veces, pero no podía"

Ernestina Pais falleció este viernes, luego de protagonizar un accidente ferroviario. En los últimos meses, la conductora había hablado a corazón abierto sobre sus adicciones, la lucha por superarlas y las internaciones. Fue en febrero de este mismo año, cuando dejó una frase que resonó por todos los medios. “Si yo pude asumir en mi vida la cosa más fuerte que vos le podés decir a un hijo o a una mamá, que es ‘yo no doy más. Hasta acá llego’, ¿cómo no voy a poder dar otras batallas? ¿De salir seis meses y medio internada? Es mucho", dijo.

Ernestina Pais y una internación que redefinió su camino

En febrero de este año, Ernestina Pais brindó una entrevista en Bondi y describió cómo fue su internación y la lucha contra las adicciones que marcó su vida. “Yo había intentado ya muchas veces internarme”, reveló, dejando en claro que la decisión fue el resultado de un recorrido previo. “Yo bebía llorando”, confesó, en referencia al nivel de angustia que atravesaba. La imposibilidad de frenar por sí sola la llevó a aceptar un marco más estructurado, con terapias individuales, grupales y vinculares.

Ernestina Pais:

Durante ese tiempo comenzó a revisar aspectos profundos de su historia personal. “Desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor”, explicó al intentar identificar el origen del problema. Para ella, uno de los rasgos centrales de la adicción es la dificultad para transitar la frustración: “La frustración lo supera, porque no tenés herramientas”.

Ernestina Pais y el aprendizaje más personal

Uno de los momentos más sensibles de la charla surgió al hablar de su hijo. La conductora admitió que la única vergüenza que llegó a sentir estuvo vinculada a lo que podía significar para él tener una mamá internada. Sin embargo, el intercambio con el panel —entre ellos Fede Bongiorno— abrió una reflexión sobre el valor de la vulnerabilidad y la honestidad dentro de los vínculos familiares.

La voz de Ernestina Pais se quebró, pero no perdió claridad. Fue entonces cuando la conductora compartió una de las conclusiones más profundas que le dejó el tratamiento: “También supe en ese momento, y gracias a los terapeutas, que yo le pude enseñar que del piso se sale”, sentenció. En una entrevista que en ese momento causó mucho revuelo y que pintó de cuerpo entero el proceso por el que supo pasar y la manera en la que lo había combatido.