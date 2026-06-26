Así es la casa de Marley, Mirko y Milenka en Dallas: amplia, elegante y súper funcional

Mientras se encuentra en Dallas por las grabaciones de Por el mundo Mundial, Marley disfruta de la experiencia acompañado por sus hijos, Mirko y Milenka. Aunque el conductor suele compartir distintos momentos de esta aventura en sus redes sociales, en esta oportunidad fueron las publicaciones de Sofía Chiodi, la niñera de los pequeños, las que dejaron al descubierto el interior de la casa donde se hospedan durante su estadía en Estados Unidos.

Mirko, Milenka y Marley

Las imágenes permitieron conocer una vivienda de estilo contemporáneo que combina amplitud, comodidad y funcionalidad. Con un concepto de planta abierta, una decoración minimalista y una paleta de colores neutros, la propiedad ofrece ambientes luminosos y bien integrados, pensados para hacer más confortable la rutina familiar mientras Marley desarrolla sus compromisos laborales en el país.

Un espacio minimalista y funcional

Uno de los espacios que más llama la atención de la casa donde pasan sus días Mirko y Milenka, es el gran ambiente integrado que reúne el living, el comedor y la cocina. El diseño de planta abierta genera una marcada sensación de amplitud y permite que todos los sectores de la vivienda se conecten de manera natural, favoreciendo la circulación y la convivencia.

El living está compuesto por un amplio sofá modular en tono gris claro. Frente a él se encuentra una moderna cocina de líneas rectas, equipada con muebles en gris mate, una gran isla central con cubierta blanca. Los electrodomésticos de acero inoxidable, el horno empotrado y una barra con banquetas completan un ambiente donde el diseño y la practicidad conviven en perfecta armonía. La iluminación también tiene un papel fundamental, los spots LED empotrados en el techo se combinan con lámparas colgantes negras de inspiración industrial sobre la isla, mientras que los amplios ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural, reforzando la sensación de calidez y amplitud.

Una decoración que prioriza la comodidad

La vivienda de Marley, Mirko y Milenka mantiene una estética sobria y contemporánea, donde predominan los tonos blancos, grises y la madera clara. La decoración apuesta por el concepto de "menos es más", con pocas piezas ornamentales, plantas naturales que aportan frescura y un gran cuadro abstracto que suma color sin romper la armonía visual de los ambientes.

Los pisos con acabado de madera, las superficies mate y los detalles metálicos negros presentes en la iluminación terminan de definir un estilo moderno y elegante. Más allá de su estética cuidada, la casa en donde se hospedan Marley, Mirko y Milenka refleja un diseño pensado para la vida cotidiana y el relax.