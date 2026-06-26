Nicolás Occhiato desmiente el cambio de planes tras la desvinculación de Florencia Peña: "Todo lo que quisieron instalar"

Nicolás Occhiato se posicionó en medio de las versiones que circularon tras la desvinculación de Florencia Peña, dejando en claro cuál es la situación actual de su proyecto. Con una postura firme, buscó ordenar la información y marcar distancia respecto de las especulaciones, mientras mantiene la continuidad de lo que había sido planificado desde el inicio y refuerza la estabilidad de su propuesta. Su intervención se dio días antes de que él y su equipo regresen a Argentina tras cubrir la primera etapa del Mundial.

Tras la polémica con Flor Peña, Nicolás Occhiato desmintió las especulaciones de las últimas semanas

En las últimas horas, Nicolás Occhiato salió a marcar su postura frente a las especulaciones sobre la cobertura de LUZU TV en el Mundial y la supuesta salida anticipada de su equipo. El conductor utilizó su cuenta de X para aclarar que la planificación se mantiene tal como estaba prevista y que no hubo modificaciones. Además, se tomó un momento para aclarar los rumores que surgieron con respecto a Florencia Peña luego de su polémica salida del stream.

Nicolás Occhiato

“Nuestra cobertura del Mundial siempre estuvo planificada y comunicada hasta los dieciseisavos, después del partido de Argentina en Miami”, escribió el conductor, dejando en claro que las especulaciones no se corresponden con la realidad. Su mensaje llegó en un contexto particular, ya que se conoció que la actriz habría exigido una cifra millonaria por su desvinculación de su empresa. La información generó impacto y abrió un debate sobre los términos de su salida del proyecto.

Según trascendió, la cifra que habría pedido Florencia Peña rondaría los 200 millones, aunque rápidamente se aclaró que no se trataba de un monto real, sino de una especulación que se instaló en los medios. En su publicación en X, Nicolás Occhiato también hizo referencia a las distintas versiones que circularon en los últimos días. “La verdad es curioso todo lo que quisieron instalar: primero que nos iban a deportar, después que se nos habían caído las marcas y ahora que nos volvemos antes… Qué raro todo, che”, señaló.

El descargo de Nicolás Occhiato

Sus palabras buscaron desmentir los rumores y reafirmar que la cobertura de LUZU TV sigue su curso normal. La desvinculación de la artista del proyecto generó múltiples interpretaciones. Algunas versiones, que comentaron en Intrusos (América), indicaban que había pedido una compensación económica elevada, mientras que otras hablaban de diferencias internas. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno del conductor aclararon que la cifra mencionada no corresponde a la realidad.

Nicolás Occhiato aclara rumores y responde a las versiones sobre la salida de Florencia Peña

En este escenario, la aclaración de Nicolás Occhiato cobra relevancia porque busca despejar dudas sobre la continuidad de la cobertura y sobre la situación financiera del proyecto. La mención a las marcas y a los supuestos problemas logísticos fue interpretada como una respuesta directa a quienes intentaron instalar un panorama de crisis. Además, el presentador dejó en claro que el seguimiento del Mundial en Estados Unidos ya estaba previsto para que dure únicamente por la fase de grupos.

Nicolás Occhiato

Cabe destacar que la salida de Florencia Peña de LUZU TV se produjo luego de que, durante una transmisión en vivo, anunciara erróneamente la muerte de Jorge Messi. La información, que no había sido chequeada, fue rápidamente desmentida por la familia del futbolista, que emitió un comunicado aclarando que el papá de Lionel Messi se encontraba bajo tratamiento médico y evolucionaba favorablemente. Esto llevó a que el presentador tomase una drástica decisión con el futuro de la artista en el stream.

La cifra de 200 millones atribuida a Florencia Peña fue desmentida por fuentes vinculadas al proyecto, que señalaron que no existe documentación ni negociación que respalde ese monto. La actriz, según se explicó, habría tenido diferencias con la producción que derivaron en su salida, pero no en los términos que se difundieron públicamente. Por su parte, Nicolás Occhiato hizo hincapié en la importancia de sostener la credibilidad frente a las versiones que circulan hace algunos días.

Florencia Peña

La aclaración de Nicolás Occhiato sobre la cobertura del Mundial y la desvinculación de Florencia Peña refleja la necesidad de ordenar la información en medio de rumores y especulaciones. El conductor desmintió que existan cambios en la planificación y negó que la salida de la actriz haya implicado cifras millonarias como se mencionó en algunos medios. Con su mensaje, buscó reafirmar la continuidad del proyecto y despejar dudas sobre su estabilidad.

VDV